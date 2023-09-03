Рупор кремлевской пропаганды: Десантников ВС РФ убивать на месте

Попавшее в распоряжение наших военных боевое распоряжение 117-й омбр ВСУ, где в числе прочего содержится приказ не брать в плен и расстреливать российских десантников.

Подписали военные преступники подполковник Зураб Чихелидзе и лейтенант Роман Власик 25 июля 2023.

PS. Само боевое распоряжение явно вызвано тем, что ВСУ так и не смогли взломать оборону частей ВДВ на Запорожском направлении и огромными потерями 117-й омбр, которая в июле пошла на фарш на рубеже Работино-Вербовое. С июля ни один из этих поселков так и не был взят противником.

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