Мнение: О русском желании воевать

Неугомонный Паша Пряников продолжает срывать покровы в своем телеграм-канале – поскольку он один из миллиона имеет вкус и охоту к тому, чтобы рыться в пыльных фолиантах о делах давно минувших дней, например, о Первой Мировой войне (теме, практически табуированной и вообще неизвестной в советское время, ПМВ и в школе-то практически “проходили мимо”). А там было много интересного и, главное, многообъясняющего о том, что на самом деле представляет собой русский народ. Кстати, я необязательно о плохом: например, знание реальных цифр доказывает с полной несомненностью, что русские – кто угодно, но только не милитаристы.

Вот большая цитата:

“Толкователь, [01.09.2023 23:04]

Увидел статистику по уклонению от мобилизации в Первую мировую войну: 96% мобилизованных явились на призывные пункты.

Но армия на 91% состояла из крестьян, и среди них почти не было уклонистов (на уровне статпогрешности, около 0,5%).

Т.е. 4% уклонистов пришлись на 9% мобилизованных в городах. Т.е. до 40-45% городских не пошли на войну по повестке. Фактически каждый второй горожанин стал уклонистом.

Продолжаю читать научный сборник «Русское крестьянство и Первая мировая война».

Городская среда всеми способами старалась избежать отправки на фронт:

«Мобилизация сопровождалась огромным потоком жалоб но то, что «богатые» уклоняются от призыва, что «за 100 рублей можно получить бронь». Генерал С.А.Добровольский, начальник мобилизационного отдела писал об обилии «всевозможных просьб об освобождении, или, по крайней мере, об отсрочке призыва в войска. Подобные просьбы поступали не из толпы народа, а от нашего культурного общества и из среды буржуазии». Таким образом, фактор социального раскола проявился в самом начале войны; при этом раскол приобрел ещё одно измерение: простонародье должно было идти на фронт умирать, в то время как элита и её служители могли отсиживаться в тылу».

Но и крестьяне покорно отправлялись на фронт не из-за патриотизма:

«Многие наблюдатели отмечали, что мобилизованные крестьяне не понимали, ради чего они должны идти на войну. «У них не было никакого представления о том, ради чего они воюют, – свидетельствует британский военный атташе А.Нокс, – не было у них и сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем тягчайших потерь».

«Крестьянин шёл на призыв потому, что привык вообще исполнять всё, что от него требует власть, – писал генерал Ю.Н.Данилов, – он терпел, но пассивно нёс свой крест, пока не подошли великие испытания». Едва ли не единственной внутренней мотивацией крестьянского участия в войне – но мотивацией неофициальной, исключительно на уровне бытового сознания – были слухи о том, что после окончания войны солдаты-победители получат землю. Однако по мере затягивания войны ничем не подкреплявшиеся надежды постепенно рассеивались.

Нежелание крестьян-солдат воевать сказывалось уже в начале войны. Председатель Думы М.В.Родзянко приводил примеры, когда во время атаки с поля боя дезертировало до половины солдат, подчеркивая, что это примеры «далеко не единственные». К концу 1914 г. в различных армиях было издано большое количество приказов, отмечавших отсутствие стойкости у солдат и распространившиеся сдачи в плен.

Русская армия уступала противнику в артиллерии, и русские генералы старались использовать численное превосходство, безжалостно бросая своих солдат в штыковые атаки. Осенью 1914 г. на Восточном фронте 3 млн русских сражались с 1,5 млн австрийцев и немцев, и к концу года русские потери достигли 1,4 млн. Уже в начале 1915 г. закончились мобилизационные запасы снарядов и винтовок, на фронт прибывали невооруженные пополнения. Затем началось немецкое наступление. Для артиллерии была установлена норма в 5 выстрелов на орудие в сутки. Немецкие же орудия были обеспечены 600-1000 выстрелами.

Деморализованные и не понимающие смысла войны солдаты массами сдавались в плен. Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Н.Н.Янушкевич писал военному министру: «Получаются сведения, что в деревнях уже отпускают новобранцев (призыв 15 мая) с советами: не драться, а сдаваться, чтобы живыми остаться». Янушкевич добавлял, что солдатам незнакомо само понятие «патриотизм», что тамбовец – патриот лишь Тамбовской губернии, а на общероссийские интересы ему наплевать. Поэтому – тут генерал затрагивал главный вопрос – солдата «надо поманить», пообещать ему земельный надел в 10 десятин.

На заседании 30 июля А.А. Поливанов говорил, что «деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры». А.И.Гучков рассказывал, что бывали случаи, когда целые роты вместо контратаки подходили к позициям противника и поднимали ружья – сдавались».

Но покорность начальству крестьянской массы работала до поры до времени. Гнать их безропотно на пулемёты удавалось не больше года. Дальше крестьяне кроме массовой сдачи в плен (писал уже, что российская армия в двух мировых войнах была мировым рекордсменом по сдаче в плен) начали массово дезертировать:

«Большие потери, массовые сдачи в плен и дезертирство привели к тому, что осенью 1915 г. на фронте осталось только 870 тыс. солдат – втрое меньше, чем в начале войны. Ввиду столь тяжёлого положения началась мобилизация старших призывных возрастов, 30-40-летних мужчин, отцов семейств. В деревнях при проводах мобилизованных происходили душераздирающие сцены: миллионы похоронок открыли масштабы кровавой бойни и стало ясно, что у уходящих немного шансов вернуться. Произошло 82 бунта, сопровождавшихся разгромами магазинов, вокзалов и полицейских участков: мобилизованные требовали отправить воевать отсиживавшихся в тылу полицейских.

Призывники разбегались по пути на фронт; по данным И.М.Пушкаревой, количество бежавших из маршевых эшелонов достигало сотен тысяч. «Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на фронт с утечкой в 25% в среднем, – свидетельствует М.В.Родзянко, – и к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следующие в поездах, останавливались ввиду полного отсутствия состава эшелона.



Для характеристики морального состояния солдат особенно показательны потери пленными. О распространении добровольной сдачи в плен говорят многие историки, опирающиеся на анализ фронтовой корреспонденции. Эта тема широко представлена в письмах офицеров: «Представится случай, охотно идут в плен. Как только начальство заглядится, так и уходят» и т.д. Характерно также одно из солдатских писем: «От чистого сердца сознаюсь, что почти все солдаты стремятся попасть в плен, особенно в пехоте». В целом за время войны Россия потеряла 3,9 млн пленными, в 3 раза больше, чем Германия, Франция и Англия вместе взятые. На 100 убитых в русской армии приходилось 300 пленных, а в германской, английской и французской армиях – от 20 до 26, то есть русские сдавались в плен в 12-15 раз чаще, чем солдаты других армий».

Единственным способом удержать солдатскую массу на фронте стали только массовые казни и заградотряды. Часто сталинскому времени приписывают создание заградотрядов во время ВМВ, но нет – первыми они возникли во время ПМВ:

«Правительство пыталось заставить солдат сражаться. Были созданы специальные вооруженные команды для доставки мобилизованных на фронт. Была введена смертная казнь за саморанения; солдат предупреждали, что в случае сдачи в плен их семьи лишатся пайков, а сами они после войны будут отправлены в Сибирь. Приказ командующего восьмой армией А.А Брусилова гласил: «Сзади нужно иметь особо надёжных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что ещё хуже, сдаться в плен».

Были введены телесные наказания, и солдат стали пороть розгами за мельчайший проступок, например, за самовольную отлучку на несколько часов, а иногда просто, чтобы «поднять воинский дух». Естественно, что такие меры озлобляли солдат против офицеров и усиливали социальный раскол в обществе» (тг-канал Толкователь)

Ну а дальше – Февраль, ВОСР, и понеслась…