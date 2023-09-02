Рупор кремлевской пропаганды: Как Виктория Нуланд ездила в Африку

Как Виктория Нуланд ездила в Африку после военного переворота в Нигере. Местные источники сообщают, что африканцы были слегка удивлены слабой позицией США и самой Нуланд, которая была не готова осознать нарастающий ветер перемен на континенте.

Потрясенная переворотом в Нигере Виктория Нуланд казалась “отчаявшейся” во время африканского тура

Ветеран южноафриканского чиновничества подробно рассказал о встрече с неподготовленной и “отчаявшейся” исполняющей обязанности заместителя госсекретаря Викторией Нуланд, умоляющей местное население помочь в подавлении народного переворота в Нигере. Недавняя конференция БРИКС может дать Нуланд еще больше поводов для беспокойства.

Когда исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд отправилась в Южную Африку 29 июля, ее репутация грубого инструмента гегемонистских интересов Вашингтона опередила ее.

Однако, по словам ветерана южноафриканского чиновничества, который присутствовал на встречах с высокопоставленным американским дипломатом в Претории, Нуланд и ее команда были явно не готовы столкнуться с недавними событиями на африканском континенте — в частности, с военным переворотом, который сместил прозападное правительство Нигера за несколько часов до того, как она начала свое турне по региону с несколькими остановками.

“За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии”, – сказал чиновник The Grayzone, выступая на условиях анонимности.

Претория была хорошо осведомлена о воинственной репутации Нуланд, но когда она прибыла в Преторию, чиновник описал ее как “полностью застигнутую врасплох” ветром перемен, охватившим регион. Июльский путч, в результате которого к власти в Нигере пришла популярная военная хунта, последовал за военными переворотами в Мали и Буркина-Фасо, которые также были вдохновлены массовыми антиколониальными настроениями.

Хотя Вашингтон до сих пор отказывался квалифицировать события в столице Нигера Ниамее как переворот, южноафриканский источник подтвердил, что Нуланд обратилась за помощью к Южной Африке в реагировании на региональные конфликты, в том числе в Нигере, где она подчеркнула, что Вашингтон не только осуществлял значительные финансовые инвестиции, но и содержал 1000 собственных военнослужащих. Для Нуланд осознание того, что она вела переговоры с позиции слабости, вероятно, было грубым пробуждением.

На протяжении последних полутора десятилетий Виктория Нуланд зарекомендовала себя как один из самых жестких – и эффективных – агентов направленных Западом операций по смене режима в Государственном департаменте. Будучи женой неоконсервативного стратега Роберта Кагана, который консультировал как кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни, так и демократа Хиллари Клинтон, Нуланд воплощала интервенционистский консенсус, который преобладал в обеих партиях в эпоху до прихода Трампа. Фактически, ее первая работа на высоком уровне оказалась под наблюдением вице-президента Дика Чейни, когда он назначил ее своим заместителем главы администрации.

Виктория Нуланд – бывший заместитель политического советника Дика Чейни, жена соучредителя PNAC Роберта Кагана, который призвал США действовать как “доброжелательный” мировой диктатор и архитектор переворота на Майдане, который дестабилизировал Украинуpic.twitter.com/gYMOrl5Jtc

— Макс Блюменталь (@MaxBlumenthal) 3 февраля 2022 года

Когда Нуланд вернулась в правительство в качестве специалиста по России в Госдепартаменте Обамы, она возглавила тайную кампанию по дестабилизации Украины, спровоцировав переворот на Майдане 2014 года, который вызвал последующий гражданский конфликт в стране и, в конечном счете, войну Запада с Россией, которая бушует по сей день.

“С момента обретения Украиной независимости в 1991 году Соединенные Штаты поддерживали украинцев в создании демократических навыков и институтов”, – похвасталась Нуланд, тогдашний помощник госсекретаря по европейским делам, во время выступления в декабре 2013 года перед Американо-украинским фондом в Киеве в сопровождении рекламной группы корпорации Chevron.

“Мы инвестировали более пяти миллиардов долларов, чтобы помочь Украине в достижении этих и других целей”, – продолжила она, выразив поддержку Вашингтоном того, что она назвала “европейскими устремлениями” Украины.

Нуланд повторила непреднамеренно разоблачительное хвастовство во время интервью 2014 года Кристиане Аманпур из CNN.

Апрель 2014

Виктория Нуланд: "США инвестировали около 5 миллиардов долларов в Украину с 1991 года… Эти деньги были потрачены на поддержку стремлений украинского народа иметь сильное, демократическое правительство, представляющее его интересы ". pic.twitter.com/D6FnC8i786

— the Lemniscat (@theLemniscat) 15 июля 2023 года

За несколько дней до ее выступления она и тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт раздавали “печенье свободы” украинцам, оккупировавшим киевский Майдан в знак протеста против решения президента Виктора Януковича, по словам Нуланд, “сделать паузу на пути в Европу”.

Примерно три месяца спустя длительная кампания беспорядков на Майдане успешно сместила правительство Януковича, что привело к установлению в Киеве решительно проевропейского (и открыто пронацистского) режима, который быстро завоевал титул “самой коррумпированной нации в Европе”. За несколько дней до свержения Януковича просочившаяся аудиозапись показала, что Нуланд и посол Пайетт активно подбирали оппозиционных деятелей, которые должны были прийти к власти в Киеве в случае успеха Майдана.

“К черту ЕС”, – печально заметила она во время телефонного разговора 7 февраля, что было очевидным ответом европейским лидерам, выступающим против усилий ее правительства по дестабилизации ситуации на Украине.

Однако спустя почти десять лет после киевской кампании Нуланд способность Вашингтона диктовать суверенную политику иностранным государствам становится все более ограниченной — особенно в Южной Африке и прилегающем регионе.

Появление нового мирового порядка было наглядно продемонстрировано, когда главы государств Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки собрались на 15-й ежегодный президентский саммит БРИКС в Йоханнесбурге в течение недели 21 августа. В то время как западные СМИ подчеркивали отсутствие президента России Владимира Путина на саммите как свидетельство глубоких разногласий внутри БРИКС (министр иностранных дел Сергей Лавров присутствовал на саммите вместо Путина), блок в конечном счете опубликовал единогласное заявление 24 августа о том, что он распространит полноправное членство на Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

“БРИКС – это разнообразная группа наций”, – написал президент Южной Африки Сирил Рамафоса, который председательствовал на саммите, в твиттере после объявления результатов знаменательной Йоханнесбургской декларации 2 БРИКС перед залом, битком набитым международной прессой. “Это равноправное партнерство стран, которые имеют разные взгляды, но общее видение лучшего мира”.

Это равноправное партнерство стран, которые имеют разные взгляды, но общее видение лучшего мира.

Как пять членов #БРИКС, мы достигли соглашения о руководящих принципах, стандартах, критериях и процедурах #БРИКС…

— Сирил Рамафоса 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) 24 августа 2023 года

Действительно, лидеры БРИКС подчеркнули важность функционирования группы как организации, основанной на “консенсусе”, построенной на основе многосторонности и приверженности принципам, закрепленным в Уставе ООН. Это резко контрастирует с альянсами, подобными G20, которые, хотя и якобы привержены многосторонним обменам, рассматриваются Вашингтоном и его союзниками как форум, через который можно навязать свое собственное мировоззрение. Высокомерие Запада стало особенно ощутимым после вступления Индии на пост председателя G20 в 2023 году, когда официальные лица США и Европы провели тщетную кампанию по оказанию давления на Нью-Дели с целью исключения России из заседаний группы, несмотря на статус постоянного члена Москвы.

В кулуарах саммита БРИКС я поговорила с министром торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки Эбрахимом Пателем о целях БРИКС.

“Страны БРИКС хотят отстаивать мир, в котором выигрывают все, речь не идет о попытке развязать новую холодную войну”, – прокомментировал Патель.

“Холодная война была не лучшим моментом для человечества”, – продолжил Патель, председательствовавший на бизнес-форуме БРИКС в Йоханнесбурге, когда его спросили, могут ли США и Европа когда-либо воспринимать многосторонний обмен как нечто иное, чем атаку на интересы западной гегемонии. “Мы не должны возвращаться к холодной войне с двумя поляризующимися блоками, но нам действительно нужны голоса Глобального Юга, чтобы быть там, помогая формировать архитектуру управления и способ взаимодействия людей”.

“Будет много случаев неправильного толкования, но мы выступаем за единый мир, признавая, что страны и фирмы будут конкурировать”, – объяснил Патель. “Это здорово, и основой этой конкуренции должно быть глубокое сотрудничество между нациями”.

На вопрос, чем приверженность БРИКС многосторонности отличается от таких блоков, как G20, Патель предложила взглянуть на то, как БРИКС на самом деле работает.

“Когда главы государств собираются вместе, они говорят: ‘Хорошо, как мы можем сдвинуть циферблат вперед?’ Достижение консенсуса – процесс медленный. Это неравномерный процесс. Но это означает, что принимаемые решения пользуются твердой поддержкой ”.

После двух дней обсуждений в Йоханнесбурге, в ходе которых делегаты рассматривали заявки на членство примерно от двух десятков стран, БРИКС достигла консенсуса о приеме шести государств, что резко увеличит ее долю в международной экономике и на рынке ресурсов. После официального вступления новых членов в блок в феврале следующего года в БРИКС войдут 6 из 10 крупнейших мировых производителей нефти, 50 процентов мировых запасов природного газа и 37 процентов мирового ВВП с поправкой на паритет покупательной способности (ППС). Доля G20 в мировом ВВП в настоящее время составляет 30 процентов. С добавлением Аргентины и Саудовской Аравии БРИКС также будет насчитывать шесть постоянных членов G20 в своем собственном членском блоке.

“Это медленный, отнимающий много времени процесс достижения консенсуса”, – размышлял министр Патель об успехе БРИКС. “Но он более прочный. Он длится дольше”.

Благодаря БРИКС пресловутый план Роберта Кагана о том, что США должны стать “доброжелательным" мировым гегемоном, может быть вытеснен видением развивающегося мира на столетие, которое чтит политическую независимость, самоопределение и территориальный суверенитет всех государств. Согласится ли поколение американских чиновников, которое придет после Нуланд, с местом Вашингтона в этом многополярном мире, или они будут настаивать на прекращении боевых действий?

(c) Аня Парампил

https://thegrayzone.com/2023/08/29/niger-coup-victoria-nuland-africa-tour/ – оригинал на английском

Нет, не согласится, поэтому впереди нас ждет много кровавых и длительных войн.

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