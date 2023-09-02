Рупор кремлевской пропаганды: Итоги полутора лет СВО: контроль территорий

Итоги полутора лет СВО: контроль территорий

Общая статистика

До начала СВО Луганская и Донецкая Народные Республики, согласно карте LostArmour, контролировали 16787 км² территории.

На 24 августа 2023 года контроль бывшей украинской территории в границах 2014 года (после присоединения Крыма, но до провозглашения независимости ЛНР и ДНР), в пределах которой на карте LostArmour проведены полигоны, составляет 81253 км². Ровно за год до этого, на 24 августа 2022 года, контроль в бывших границах 2014 года составлял 99657 км² (в основном уменьшился из-за двух отступлений в Херсонской и Харьковской областях).

В бывших границах Украины 2014 года (после возвращения Крыма и до появления ЛНР и ДНР) на 24 августа 2023 года Россия контролирует 14,09% территории, в бывших границах Украины 1991 года — 17,78% (год назад было 17,28% и 20,98% соответственно).

Статистика по областям и республикам

Херсонская область России (в текущих границах) — 19048 км² из 26881 км² (70,86%)

Примечание: справочная площадь Херсонской области (28461 км²) в старых границах до присоединения частей Николаевской области значительно расходится с рассчитанной машиной (25642 км²), больше, чем для других рассматриваемых субъектов. Вероятно, в справочную площадь Херсонской области была включена также водная поверхность.

Запорожская область России — 20191 км² из 27183 км² (74,28%)

Донецкая Народная Республика России — 15449 км² из 26517 км² (57,51%)

Луганская Народная Республика России — 26208 км² из 26684 км² (98,22%)

Харьковская область Украины под управлением Харьковской ВГА — 636 км² из 31418 км² (2,02%)

Изменения контроля за год

1. 30 сентября 2022 год в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой Народной и Луганской Народной республиках были проведены референдумы, на которых подавляющее большинство населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. В период референдума к Херсонской области были временно присоединены части Николаевской области — Кинбурнская коса, ранее относившаяся к Очаковскому району, и части упразднённого Снигирёвского района, они стали частью нового субъекта Российской Федерации. Оставшиеся три региона вошли в границах бывшего украинского субъекта Запорожской области, а также заявленных территорий независимых ДНР и ЛНР. Тем не менее, и по вхождении новых регионов в состав России, и на настоящий момент части всех четырёх субъектов находятся под временной украинской оккупацией.

2. В сентябре-октябре 2022 года вследствие военных неудач ВС РФ оставила значительную часть контролируемых территорий в Харьковской области, всю территорию ДНР за Северским Донцом и часть территории ЛНР, которая с 3 июля по приблизительно 19 сентября 2022 года полностью контролировалась ЛНР и Россией. Был утрачен контроль над шестью городами: Балаклеей, Волчанском, Изюмом и Купянском Харьковской области, Святогорском и Красным Лиманом ДНР.

2.1. Впоследствии в ходе зимней, весенней и летней кампании часть утерянной в результате «балаклейской конфузии» территории Харьковской области, ДНР и ЛНР была возвращена под российский контроль: ряд поселений на левобережье Оскола в Харьковской области, так называемый «Торской выступ» в ДНР с попытками закрепления в пгт. Торском, ряд поселений на западе ЛНР. ВС РФ продолжает продвижение на запад.

3. В конце августа 2022 в ходе локального наступления под контроль взято село Комсомольское Николаевской области, но после этого в ходе южного контрнаступления ВФУ был утрачен контроль над частью территорий правобережной Херсонской области (район Сухого Ставка в августе-сентябре и большая часть территории севернее линии Давыдов Брод — Дудчаны в октябре). Вследствие террористических обстрелов ВФУ плотины Каховской ГЭС возникла угроза её разрушения и отрезания ВС РФ от основных сил, было принято решение к 11 ноября полностью оставить правобережную часть Херсонской области и участков Николаевской за пределами новых границ Херсонской области. Были проведены эвакуация войск, мирного населения, зоопарка Херсона и части исторических ценностей города. Предсказанное разрушение плотины произошло 6 июня 2023 года. Был утрачен контроль над тремя городами Херсонской области: Снигирёвкой, Бериславом и областным центром.

3.1. Впоследствии и у ВС РФ, и у вооружённых формирований Украины появились зоны огневого и физического контроля как на левом, так и на правом берегах Днепра.

4. С мая 2022 по май 2023 года шло продвижение ВС РФ, НМ ДНР, НМ ЛНР, ЧВК «Вагнер» и других вооружённых сил России на востоке ДНР, в ходе которого были возвращены оккупированные в 2014 году города Соледар и Артёмовск, последний является крупным транспортным узлом, ключевым для возвращения Славянско-Краматорской агломерации. На данный момент ВС РФ находятся в обороне, отражая украинское наступление на этом направлении.

5. Продолжается продвижение ВС РФ в районе города Марьинки, аэропорта города Донецка и Новобахмутовки на подступах к Авдеевке. Был освобождён ряд населённых пунктов.

6. В октябре-январе 2023 года НМ ДНР и ВС РФ улучшили положение в районе города Угледара ДНР.

7. На участке фронтов от бывшего Каховского водохранилища до Угледара большую часть года ВС РФ стояли в обороне и готовились к отражению анонсированного украинского контрнаступления, проводились локальные наступления с небольшими тактическими продвижениями. С июня 2023 года по настоящее время ВФУ проводят попытку наступления в районах пгт. Каменского, сёл Пятихаток, Работина, пгт. Великой Новосёлки. Несмотря на выбивание российских сил из приблизительно десятка населённых пунктов, вооружённые формирования Украины понесли несоразмерные результату потери в живой силе и технике и на данный момент не достигли ни одной заявленной цели. Аналогичные, ещё более безрезультатные, попытки наступления проводятся с мая 2023 года в районе Артёмовска ДНР, в результате которых на данный момент ВФУ не удалось выбить российские силы ни из одного населённого пункта.

За год боевых действий России, ЛНР и ДНР удалось:

1. Освободить значительные территории на востоке ДНР, включая город Соледар и крупный город Артёмовск.

2. Взять под контроль большую часть территории города Марьинки и выйти к границам города Красногоровки в ДНР.

3. Продвинуться в окрестностях Авдеевки, облегчая в перспективе задачу окружения и освобождения города.

4. Выбить ВФУ из окрестностей города Кременной ЛНР, создать плацдарм на правом берегу р. Жеребца с перспективами дальнейшего продвижения в направлении Боровой Харьковской области.

5. Подготовиться к проведению оборонительной операции в период украинского контрнаступления лета 2023 года.

6. С отменой «зерновой сделки» ввести фактическую морскую блокаду Украины, препятствуя морским поставкам вооружения на её территорию.

https://lostarmour.info/articles/itogi-1,5let-svo – цинк

—