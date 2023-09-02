Кофе и депрессия: Как дозировка влияет на настроение и тревожность

Любители кофе реже подвержены депрессии, но важно учитывать дозировку. Чрезмерное употребление этого напитка не всем полезно. Результаты исследований показали антидепрессивное действие кофеина. Основное внимание уделялось его типу.

Ученые проанализировали данные более чем 145 000 взрослых, опрошенных с 2006 по 2010 год, и в 2016 году. Почти 20% не употребляли кофе, около 70% пили от одной до трех чашек, а 10% – более трех чашек в день.

Исследование выявило, что депрессия и тревога были наименее распространены среди тех, кто пил две-три чашки кофе в день. Особенно это касалось молотого черного кофе, кофе с молоком, и в меньшей степени растворимого кофе или кофе без кофеина, а также с добавлением сахара или искусственных подсластителей.

Интересно, что у тех, кто пил хотя бы четыре чашки кофе в день, в начале исследования не было депрессии. Однако другие исследования не подтвердили такой выраженный эффект.

Метаанализ данных нескольких сотен тысяч человек показал, что употребление кофе снижает риск депрессии примерно на 10%.

Несмотря на эти результаты необходимо отметить, что данное исследование не может определить причинно-следственные связи. Возможно, другие факторы, такие как хронические заболевания желудка или кишечника, могут ограничивать потребление кофе.

Тем не менее, существует “доза-реакция” – с каждой чашкой кофе риск депрессии снижается. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, способствует высвобождению дофамина и улучшает настроение. Другие компоненты кофе, такие как противовоспалительные вещества, также могут влиять на антидепрессивный эффект.

Тем не менее кофеин может вызывать панические атаки у некоторых людей, что может привести к уменьшению потребления кофе у таких людей. Это явление подтверждают эксперименты, сравнивающие действие кофеина с плацебо.