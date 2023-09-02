 

“Ловите нашу подборку”: ТОП семейного кино от звезды сериала “Воронины”

02.09.2023, 20:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проводить время вместе с любимыми людьми приятно и здорово, как ни крути. Если погода не задалась или просто нечем заняться, всегда выручает кино. Смотреть интересный фильм в компании родных — значит укреплять семейные узы и отдыхать от суеты. У звезды сериала “Воронины” с этим проблем нет.

“Дождь не прекращается, поэтому погулять сегодня не получится. Но не стоит разбредаться по комнатам или каждый в свой гаджет. Включите лучше какое-то семейное кино”, — отметила Екатерина Волкова.

Вместе с дочкой Лизой актриса составила список фильмов, которые подойдут и детям, и взрослым. Скучать не придется! “Ловите нашу подборку”, — пишет знаменитость.

1. “Бетховен”: американская комедия 1992 года выпуска, где главный герой — сенбернар.

2. “Голодные игры”: серия научно-фантастических приключенческих фильмов-антиутопий.

3. “Гарри Поттер”: культовая история о мальчике-волшебнике в нескольких частях.

4. “Семья по-быстрому”: душевный поучительный фильм о человеческих отношениях, выпущенный в 2018 году.

Готовы погрузиться в увлекательный мир кино? Звезда сериала “Воронины” Екатерина Волкова желает приятного просмотра!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / “Дар пришел в виде голоса”: почему народ обожает Лолиту

02.09 / “Соня мне послана Богом”: ухажер внучки Ротару дал о себе знать

02.09 / “Обрела приятную полноту”: врач оценила часть тела Загитовой

02.09 / “Браво”: Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

02.09 / “Папино воспитание”: 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление

02.09 / New York Times – диалог с Москвой по Украине становится на Западе запретной темой

02.09 / «Считал себя супергероем» — украинские добровольцы якобы всё чаще бегут с фронта за границу

02.09 / Инсульт свел в могилу: актер российских сериалов умер в 40 лет

02.09 / Глава МВД Польши – Минск начал учения 1 сентября, и это элемент психологической войны

02.09 / Байден не смог объяснить американцам, зачем США нужно помогать Киеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика