Мнение: Из каких стран правят Русскую Википедию, СМИ под контролем ЦРУ и американский менталитет в ММА

1. По поводу известной карты стран, жители которых усерднее всего редактируют русскоязычную Википедию. Карта составлена по данным статистики фонда Викимедиа (ссылка). Как видите, среди мест проживания нынешних редакторов крупнейшей русскоязычной энциклопедии подозрительным образом отсутствует одна крупнейшая в мире русская страна.



Нет, дело не в том что при формировании карты проставлена галочка от 5 до 99 правок – если проставить более 100 правок, то картина станет ещё более наглядной, большинство самых активных редакторов сосредоточены в одной недалёкой стране.

И нет, представленная статистика Викимедиа не исключает страны, основные для соответствующего языкового раздела. К примеру, большинство редакторов английской Википедии вполне ожидаемо проживают в США и Великобритании.

Всё проще. Русскоязычная Википедия столь же «русская», как и русскоязычный раздел сайта Дойче Велле, например. Язык, да, русский. Журналисты — частично русские. Редакторы — европейцы, в плохом смысле этого слова.

2. В тумане лжи, окутавшем США, появляются предвыборные проблески правды. У оппозиционных политиков прорезается голос, кандидаты в президенты США будоражат электорат откровенностью (ссылка):



Главные СМИ в США сегодня управляются людьми, аффилированными со спецслужбами, что дискредитирует американскую журналистику в глазах общественности, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Начало этой практике положил Барак Обама в 2016 году, сняв запрет на пропагандистскую деятельность для ЦРУ, поясняет политик. Сегодня, по его словам, разведуправление через организацию USAID финансирует журналистов по всему миру.

Жаль несчастных американцев, живущих практически в условиях оруэлловского тоталитаризма. «Гэбистским государством» называли Россию, а реально под контролем спецслужб находится общество США, как в том фильме про хвост собаки.

3. Блогеры пишут в комментариях на Дзене (ссылка):

Олег Т. Давно смотрю бои ММА. UFC и Bellator. Когда бой между американцем и россиянином, эта разница очень хорошо видна. Наши всегда соблюдают этику боя, всегда приветствуют или соблюдают паузу после объявления рефери начала раунда, убеждаясь в готовности соперника к бою, не нападают вне эпизода (атака-контратака), не нападают, если соперник запнулся или травмировался, не жульничают. Американцы же, за редким исключением, почти всегда делают грязь, типа все средства хороши для победы. Менталитет.

Лена Бутко. Олег, да стоит только вспомнить, как играли в хоккей канадские профи с советской командой, те же англосаксы, что и американцы, там же был полный беспредел. Вместо настоящей и красивой игры — подлость и хамство. Это ж бандиты по природе своей. И они понимают только язык силы.

Коллеги, я плохо разбираюсь в спорте и редко смотрю спортивные передачи. Как по вашим наблюдениям, спортсмены с Запада действительно выделяются каким-то особенным скотством, или подлы там только высокопоставленные спортивные функционеры, а сами спортсмены — нормальные?