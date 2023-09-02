Китайский завод, 60 лет назад начинавший с копирования ГАЗ-21, отгрузил в Россию первую партию кроссоверов с шильдиками «Volga»

Китайский автомобильный концерн FAW, который 60 лет назад начинал свою деятельность с выпуска клона советской ГАЗ-21, отгрузил в Россию первую партию кроссоверов Bestune T77 с шильдиками «Volga».

Учитывая опыт «Москвича», покупатели которого жалуются на плохо приклеенные буквы и шильды, авторы проекта возрождения «Волги» решили доверить эту технологическую операцию Китаю.

Новые «Волги» будут поставлять в Россию в частично разобранном виде. Уже в Нижнем Новгороде начнётся магия импортозамещения: автомобиль доукомплектуют отечественной инструкцией по эксплуатации и отечественной аптечкой от «Газели», что позволит считать его выпущенным в России. В будущем число оригинальных запчастей может увеличиться, предсказывают на заводе.

По случаю отгрузки первой партии на одном из заводов FAW в провинции Цзилинь прошла торжественная церемония. На мероприятии с речью выступил заместитель второго секретаря генерального директора концерна Синь Ю.

– Шестьдесят лет назад мы выпускали клоны советских «Волг» при помощи наших советских товарищей, прибывших из города Горький. Такие автомобили собирал лично мой дедушка, – сказал он. – Тогда китайский народ мечтал о том, что у него будет собственный автопром мирового уровня. Несколько поколений упорно работали и в конце концов достигли своей цели. Сегодняшний день тому подтверждение: в отличие от ситуации в 1960 году, сейчас наши друзья-коммерсанты, прибывающие из бывшего советского города Горький, хотят продавать у себя уже наш автомобиль. История рассудила, что наш путь был верным.

В свою очередь представитель ГАЗ сообщил, что российская сторона тоже пошла прогрессивным путём и теперь имеет возможность закупать «заготовки» (так называют импортные автомобили, поставляемые для досборки) у одного из лучших производителей в мире. Уже очень скоро, добавил он, показатель импортозамещения превысит 100%, будут проведены собственные разработки, марка ГАЗ возродится в мире легковых авто, а иностранные заводы вновь будут просить прислать им чертежи «Волги». Местная газета 共产主义劳工新闻 («Вестник коммунистического труда») назвала это «грустной шуткой русского делегата».

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