Мнение: Нашли виноватого?

Вот и Дмитрия Муратова внесли в список иноагентов. Минюст мотивировал свое решение тем, что Муратов «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».

По-моему, это шедеврально! Из решения Минюста выходит, что благодаря титанический работе МИД и лично Лаврова, благодаря колоссальным усилиям Симоньян , Киселева, Соловьева и пр.пр. и миллиардам и миллиардам потраченным на формирование позитивного отношения к «внешней и внутренней политике Российской Федерации», все очень благожелательно и позитивно относились к этой самой «внешней и внутренней политике Российской Федерации». Все! Весь мир! И в Европе, и в США, везде и всегда.

Но тут появился лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и все испортил. И тут же всё изменилось, и к «внешней и внутренней политике Российской Федерации» начали относиться не очень хорошо, а некоторые негодяи – и вовсе очень скверно. И всё это только из-за Муратова, только из-за того, что Муратов «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».

Так получается? Нашли крайнего? Нашли того, кто во всем виноват?

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