Эксперт Бондаренко советует учитывать при похудении особенности плотности мышц

Владимир Бондаренко, эксперт по физической реабилитации и механике тела, поделился с журналом Shape концепцией “умного фитнеса” для эффективного похудения без излишних нагрузок. Этот подход использует передовые технологии для анализа физического состояния человека и создания персонализированных тренировочных программ. При их разработке учитываются данные о физической активности, сердечно-сосудистой системе, питании и других факторах.

Бондаренко подчеркнул, что при оценке состояния клиента учитываются также особенности его скелета, плотность мышечной и жировой ткани. Это помогает избежать излишних нагрузок и уменьшить риск получения травмы при похудении.