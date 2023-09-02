Крид вызвал истерику на шоу “Голос. Уже не дети” – Почему?

Долго ждали и дождались! Нашумевший музыкальный проект собрал воедино четырех опытных звезд шоу-бизнеса. Судить молодые таланты принялись Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. В рамках шоу “Голос. Уже не дети” профессионалы оценивают уже бывалых звездочек Первого канала.

Между собой соревнуются участники разных сезонов шоу “Голос. Дети”, которые подросли. В эфире Первого канала показали слепые прослушивания, когда наставники не видели конкурсантов во время сценических номеров. Когда закончила петь 15-летняя Алиса Трифонова, Егор Крид вызвал у нее истерику.

Дело в том, что три года назад она была первой в команде артиста, а став участницей шоу “Голос. Уже не дети”, рассчитывала вернуться к своему кумиру. Однако звездный холостяк не дал шанса и раскритиковал пение. Егор Крид ранил сердце рыжей красавицы и она разрыдалась.

“Почему у меня слезы сейчас? Егор, ты когда-то сказал, что я твоя девочка. И, на самом деле, ты для нас всех как папа. Поэтому я тебя очень люблю”, — навзрыд прокричала Алиса Трифонова.

В ответ суровый наставник обнял бывшую подопечную. “Спасибо. Мне теперь вдвойне хуже от этого стало”, — выразился Егор Крид на шоу “Голос. Уже не дети”.