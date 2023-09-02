 

Индийский аппарат обнаружил на южной стороне Луны кукурузное поле

02.09.2023, 11:33, Разное
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Индийскому аппарату «Прагъян» в ходе изучения поверхности южной стороны Луны удалось обнаружить кукурузное поле площадью 50 га, сообщила Индийская организация космических исследований.

– Аппарат «Прагъян» успешно преодолел 25 км гор и равнин, но неожиданно столкнулся с неизвестным препятствием. Первоначально учёные предположили, что это водоросли или хвойный лесной массив, но при более детальном оптическом исследовании стало выяснилось, что речь идёт о початках кукурузы, – заявили представители агентства.

В настоящее время проводится забор материала и определение его радиоактивности, также ботаников интересуют отличия генов лунного сорта кукурузы от земных.

– Мы вряд ли сможем доставить образцы на Землю, но воспроизвести можно попробовать, – рассказал представитель миссии Нараян Чардрахаян.

Также на кукурузном поле был обнаружен партбилет члена КПСС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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