 

Безработица в США выросла до максимального уровня с февраля 2022 года

02.09.2023, 10:36, Разное
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В августе уровень безработицы в Соединенных Штатах Северной Америки вырос до 3,8%, что на 0,3% выше, чем в июле, и оказалось самым высоким показателем с февраля 2022 года. По данным ежемесячного доклада Федерального бюро статистики Министерства труда США, в последнем месяце лета было создано 187 тысяч новых рабочих мест, но число безработных увеличилось на 514 тысяч человек, достигнув отметки в 6,4 миллиона.

Наибольшее количество новых рабочих мест появилось в следующих секторах: здравоохранение – 71 тысяча, досуг и гостиничный бизнес – 40 тысяч, сфера социальной помощи – 26 тысяч. Тем не менее стоит отметить, что количество созданных рабочих мест в августе оказалось ниже, чем в среднем за предыдущие 12 месяцев.


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