 

“Ухожу в отключку от наркоза” – видео Бони на больничной койке напугало народ

02.09.2023, 10:20, Разное
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Российская Анджелина Джоли сделала пластическую операцию, чтобы стать еще красивее, чем прежде. Обратившись к заграничному хирургу, звезда шоу “Дом-2” перекроила лицо, а теперь борется с отеками, неспособностью шевелить губой и дефектами речи. Ради получения эффекта “лисьи глазки” Виктория Боня, по ее же признанию, заплатила 250 тысяч долларов.

Поначалу врач якобы отговаривал знаменитость от такой манипуляции с внешностью, поскольку не нашел у нее серьезных проблем. Однако телезвезда убедила доктора оказать услугу, показав свой облик при низком освещении. По словам Виктории Бони, с возрастом у нее начали “проваливаться” глаза.

Так что на пятом десятке лет бывшая участница проекта “Дом-2” рискнула на опасную процедуру ради эстетической привлекательности. Виктория Боня опубликовала в соцсети ролик, где засыпает на больничной койке перед операцией.

“Полная версия видео, как я ухожу в отключку от наркоза”, — подписала кадры светская львица.

Запись вызвала шквал эмоций у преданных фанатов знаменитости. Вид красотки из “Дома-2” напугал народ: многие признались, что сами на такое бы не решились. Викторию Боню даже окрестили героем.


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