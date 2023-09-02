Эксперты назвали причины дисбаланса на рынке жилья

Эксперты выяснили, что приводит к дисбалансу между первичным и вторичным жильем на российском рынке недвижимости. Аналитики отметили, что за 2022 год в России 87% ипотечных кредитов было выдано на приобретение недвижимости в новостройках, что демонстрирует дисбаланс между спросом на первичное и вторичное жилье.

Специалисты оценили данную ситуацию как нездоровую для рынка. Эксперты видят причину проблемы в распространенности льготных программ на покупку первичной недвижимости, при этом реализация вторичных квартир для продавцов затрудняется из-за роста цен при уменьшении платежеспособного спроса. Это создает неудобства и для тех заемщиков, которые планировали покрыть часть стоимости ипотечного жилья за счет продажи уже имеющейся квартиры, их шансы продать купленную в новостройке квартиру уменьшаются. Решение проблемы аналитики видят в постепенном сокращении мер господдержки на покупку первичной недвижимости, передает сайт VSE42.ru.