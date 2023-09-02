Россиянам разъяснили порядок установки гаджетов на лобовое стекло авто

В новый перечень условий, запрещающих движение транспорта, не внесено изменений в части детализации видов нарушений обзорности. Об этом сообщает ГИБДД.

В инспекции подчеркнули, что в части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. “Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает”, — цитирует сообщение RT.