Мнение: О неожиданном повороте… «Платить и каяться» придётся Украине?

Ещё один пердимонокль, яснее ясного показывающий, как сильно облажались Вашингтон и Киев полтора года назад. И как одна неверная посылка, вызвавшая цепочку лажовых решений, вызвала смерти многих тысяч людей и разрушила судьбы миллионов.

Ну и соответственно вопрос — кто будет вынужден платить за все последствия?

Спойлер: не #Россия.

Всё началось с того, что в американском истеблишменте слишком сильно поверили бывшему советнику президента #США Джимми Картера, выходцу из Польши Збигневу Бжезинскому, когда тот заявил, мол, «если 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, то ещё неизвестно, это ваша элита или уже наша». Поэтому первоначально #санкции преследовали цель спровоцировать «бунт олигархов». Но…

Не каждый состоятельный россиянин пожелал стать Фридманом из (Альфа-Групп).

Андрей Мельниченко, самый активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности, отец-основатель ряда наиболее успешных российских корпораций, включая производителя удобрений «Еврохим» и группы «СУЭК», показывает это личным примером. С 2022 года он находится под персональными санкциями всех стран Европейского союза, США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канады, Украины, Новой Зеландии. И хотя жалуется, но не ломается. Более того, активно отстаивает свою правоту (и России тоже).

В свежем интервью The Financial Times он выдвигает очевидные, честные и

—