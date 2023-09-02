 

Кабаева ненадолго сменила профессию: И вот кем она стала

02.09.2023, 1:40, Новости дня
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Жить в режиме нон-стоп непросто, но такие женщины, как она, вдохновляют на подвиги. Отдавая много сил важным делам, знаменитость не всегда находит время на себя любимую — муж, дети, работа, быт. По случаю первого сентября Саша все же нашла возможность развлечься. Кабаева ненадолго сменила профессию для тематической фотосессии к 1 сентября.

Из блогера она переквалифицировалась в учительницу, причем какую! Соблазнительное короткое платье, слегка растрепанные волосы, выразительный узелок под грудью: чем бы звезда ни тешилась. На съемке Кабаева повертела в руках длинную указку красного цвета.

Мать двоих детей сумела воодушевить поклонников, разместив фото на страничке в Telegram. “Всем привет! С первым сентября”, — написала к снимкам Саша. И в долгу перед ней не остались. Фанаты наградили симпатичную учительницу “огонечками” и “сердечками” из числа реакций. Правда, из такого амплуа Кабаевой все же пришлось выйти.

“Красивая”, “Надо было карандаш в волосы воткнуть”, — написали блогеру в комментариях.

Напомним, у Кабаевой двое детей. В прошлом году у нее появилась дочка. Девочке дали популярное имя — Ева.


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