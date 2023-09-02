Рупор кремлевской пропаганды: Режим лютует

Очередное пополнение списка иноагентов от Минюста.

"нобелевский лауреат" Дмитрий Муратов ("Новая газета")

"журналистка" Оксана Баршева она же Ксения Ларина

"комик" Руслан Белый,

"историк" Майрбек Вачагаев,

помощник депутата Заксобрания Калужской области Евгений Карпов,

"журналист" «Дождя» (внесен в реестр нежелательных организаций) Денис Катаев,

антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).

PS. Админа "ЦИПСО Коллинг" Куршина закрыли под домашний арест до 28 октября.

Как жить?! По поводу Муратова на болотах пятой колонны уже стоит вой.

—