Мнение: Бабки штурмуют МФЦ

В стране до сегодняшнего дня царила легкая паника: население, особенно пожилого возраста, бросилось в МФЦ (образовав там местами огромные очереди), чтобы написать отказ от использования и хранения своих биометрических данных. Паника была вызвана слухом (непонятно откуда взявшимся), что такой отказ можно будет написать только до 1 сентября, а потом – всё, конец! Типа твои биометрические данные отчуждаются от тебя навек.

Смотрим, что такое биометрические данные. “Биометрия, а точнее, биометрические данные — уникальные физические характеристики человека, которые используются для установления или проверки личности. К ним относятся лицо, отпечаток пальца, сетчатка глаза, рисунок вен и голос. В Единой биометрической системе (ЕБС) используются два типа биометрии: распознавание по голосу и лицу. Биометрия помогает получать дистанционно услуги, для которых раньше нужно было приходить лично”.

Т.е. образцы твоего голоса и твоей рожи. Раньше это собирали разные банки (скажем, при выдаче кредита или даже при открытии счета) – для себя; но с этого года правительство решило обязать все банки и вообще все структуры, которые хранили какую-либо биометрию граждан, сдать в некое единое государственное хранилище – Единую биометрическую систему хранения данных. Цель очевидна – государство хочет иметь базу биометрии на всех своих граждан. Так же очевидно, что до какого-то времени это все будет делаться под флагом как бы добровольности, ну а потом, после того как нагнут большинство, всех остальных просто обяжут это делать. Скажем, просто при выдаче паспорта.

Другими словами, все эти “отказы от использования” – филькина грамота, на них даже никто и не будет смотреть. Кстати, в правительстве уже опровергли наличие дедлайна – мол, что вы, граждане, нет никаких ограничений, пишите отказы сколько хотите.

И, в принципе, быть бабкой – хорошо; она написала странную бумажку, отсидела в очереди, сдала филькину грамоту “куда надо” – и спокойна, типа обезопасилась. Сохранять критическое мышление – хуже, от него одно уныние. Если подумать, то понятно, что проблема-то не только в наличии общей базы данных на всё население, но и в “дистанционных услугах” как таковых. Идея ведь – что ты можешь позвонить по телефону в некий магазин, сказать “Да, я хочу купить пачку чая за миллион рублей”, твой голос сверят с базой, поймут, что это действительно вы, и спишут у вас с карты миллион рублей.

То есть мошеннику надо всего лишь обеспечить ложную идентификацию – сделать так, чтобы на запрос система ответила “Да, это он, это его голос (его лицо)”.

Все-таки, почему “собственноручная подпись” остается эталоном? Потому что это все ж некая гарантия, что всё, что происходит, происходит ПРИ ВАС, и вы этот процесс как-то контролируете. А вот “дистанционная услуга”… Ну-ну. Прекрасный Новый Мир ждет нас.