 

“Папина дочка”: счастливая Навка предъявила ребенка

01.09.2023, 23:10, Новости дня
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Что ни день — то праздник! Жизнь олимпийской чемпионки полна радостных моментов, но 1 сентября все-таки особая дата. Родители с трепетом провожают своих наследников к школьному звонку, ведь дети так быстро растут. Татьяна Навка души не чает в маленькой дочке, и счастье ее видно за версту.

С началом календарной осени знаменитость предалась мыслям о прошлом и настоящем. Она взглянула на свое архивное фото, где запечатлена еще крошкой, а затем разместила в профиле свежее фото девятилетней Надежды Песковой. Татьяна Навка предъявила ребенка сидящим на заднем сидении авто.

Фигуристка поинтересовалась, похожи ли они с девочкой. На вопрос быстро отреагировали поклонники звездной семьи. Многие написали, что Надежда — “папина дочка”, ведь сходство с отцом заметно невооруженным глазом.

Татьяна Навка в соцсетях получила уйму комментариев с комплиментами, которые посвятили ее наследнице. Маленькая Надежда хорошо получилась на фото, а большой портфель с игрушкой в виде собачьей мордочки дополнил ее праздничный образ первоклассницы.

Звездная мама показала, что дочь эффектно нарядилась 1 сентября. С ярко-оранжевым галстуком в полоску строгий костюм ученицы смотрится стильно и неординарно. Татьяна Навка и ее муж растят настоящую модницу.


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