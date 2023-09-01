Мнение: Диалог с Западом бесполезен

В дуэлях Мордхау мне пару раз попадались оппоненты с забавной тактикой. Они задавали в чат вопрос, а когда противник начинал печатать ответ, атаковали его. Неприятные ребята: пока нажмёшь на эскейп, закроешь чат, перехватишь мышку, тебя уже мечом проткнут. На следующем раунде подлецы снова что-то пишут — или извиняются, или другой вопрос задают. Если ты с первого раза не понял, с кем имеешь дело, и остановился, чтобы напечатать ответ, тебя проткнут мечом ещё раз. Понятно, что единственный возможный формат общения с такой публикой — выключить чат, чтобы не отвлекал от боя, и рубить-кромсать до победного.

В беседах с Западом мы находимся сейчас в аналогичной ситуации. Говорить с теми, кто настроен против России, будь то этнический европеец или «хороший русский», вообще нет смысла. Мы, наши интересы и уж тем более наши слова их в принципе не интересуют. Они просто хотят, чтобы Россия проиграла. Любые «аргументы» со стороны западников — это всего лишь шум, чтобы отвлечь нас и ослабить. Диалог на этой стадии невозможен.

Носителям русской культуры сложно понять американцев, так как русские по-варварски разделяют войну и диалог. Даже Костя Сапрыкин, пойманный на краже кошелька и нагло отрицающий факт кражи, сохраняет способность разговаривать с Глебом Жегловым всерьёз — он врёт, но при этом всё же поддерживает осмысленный разговор. Для носителя современной американской культуры беседа — что-то типа партии в теннис. Когда русский уличает американца во лжи, тот только смеётся, как рассмеялся бы, если партнёр по теннису уличил его в ложном замахе. Дескать, да, тупица, я притворился что бью в левый угол, а сам отправил мяч в правый. Делай следующую подачу, и я снова попытаюсь тебя надуть.

Культурная разница между нами и современными американцами огромна. Русские более-менее похожи на американцев старых, на робкое «белое большинство», которое сейчас сидит в позорном углу и беспомощно смотрит, как выбранного ими Дональда Трампа последовательно подтягивают к тюрьме. Старые американцы тоже были лжецами, но старые американцы всё же думали на пару ходов вперёд и заботились о своей репутации, так что с ними можно было говорить всерьёз. Для новых американцев честное слово не стоит вообще ничего, сами концепции честности и репутации для них — пережиток прошлого, нелепый предрассудок, удобный для обмана дикарей. Это заметно даже по современным американским фильмам: положительные герои там зачастую являются патологическими лжецами. Они побеждают «плохих парней», выдавая им обещания, а потом нагло нарушая их. Как и в реальной жизни, в фильмах «плохие парни» более честны, то есть, в американской трактовке, глупы.

Чтобы проиллюстрировать разницу культур укажу на два ярких примера. Пример один — Майкл Макфол, бывший посол в России, со смехом рассказывает, как американцы нагло и сознательно обманули Украину, втянув её в разрушительную войну (ссылка). Пример два, недавно мы его с вами обсуждали — откровенная реплика сенатора Митта Ромни, одного из ключевых американских политиков. Цитирую (ссылка):

Мы не теряем ни одной жизни на Украине… мы уменьшаем и опустошаем российскую армию за очень небольшую сумму денег…

Понятно, что с сознательными лжецами нет смысла разговаривать, иначе как через прорезь прицела — ни с влиятельными политиками, ни с мелкими пособниками США. Можно разговаривать с местной оппозицией (трампистами) или, скажем, с нейтральными европейскими элитами, имеющими деловой интерес в торговле с Россией. Разговаривать с теми, кто поддерживает прокси-войну США на Украине, бессмысленно.

Проведу аналогию. Представьте, что некий хакер настроил нейросеть, чтобы та оставляла осмысленные комментарии в соцсетях — читала пост блогера, а потом оставляла в комментариях релевантный фрагмент из методички. Пост про Россию? «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Пост про США? «Гомофобия — последнее прибежище ватника». Пост про Гваделупу? «О чём угодно пишет автор, лишь бы не обсуждать последнюю страшную новость с “Униан”»…

Как только вы поймёте, что разговариваете с роботом, вы захотите немедленно завершить беседу, так как диалог с методичкой — это не диалог. На современном Западе людей, которые говорят фразами из методичек, так и называют — NPC, эн-пи-си, неигровой персонаж. Разговаривать с ними не о чем: пожалуй, если вы запрётесь в ванной и изложите ваши мысли жёлтой резиновой уточке, толку будет больше.

Впрочем, это не означает, что взаимодействие с Западом невозможно вовсе. Я не устану повторять, что Запад неоднороден, нельзя мазать всех, кто живёт западнее Калининграда, коричневой краской. Обитатель Запада может занимать одну из следующих позиций:

1. Путин злодейски напал на Украину.

2. США злодейски напали на Россию.

3. США напали на Россию, но я за США, так как это моя страна.

4. Мне плевать, кто там на кого напал.

Со всеми, кроме NPC из первого пункта, разговаривать можно и нужно. С теми, кто тоже транслирует позицию из пункта 1, но при этом имеет мозг — то есть с вражескими политиками — можно общаться при помощи силы. Такой язык международного общения они понимают вполне.

Полагаю, происходящее полностью соответствует интересам России. Одна из главных наших проблем заключалась в наивном неравенстве, в непонимании степени подлости наших оппонентов. Мы пытались разговаривать, договариваться, обозначать взаимовыгодные рамки с границами, как будто имеем дело с людьми подлыми, но пытающимися хотя бы внешние приличия соблюдать. США и Европа изначально не были настроены на диалог, они действовали по принципу «обещайте что угодно, вешать будем потом».

Сейчас, когда Запад снял свою маску, России стало гораздо проще — и во внутренней политике, и во внешней. Как у часовых, охраняющих серьёзный объект: если нарушитель перелез забор, его не надо слушать, что бы он там ни говорил, в него надо стрелять. Опасный момент будет позже — когда у американцев закончатся ресурсы, и они вынуждены будут сдать назад. После поражения многие NPC или «прозреют», или будут говорить что-нибудь снисходительное, типа «так уж и быть, простим этих русских». Так как у русских другая культура, более мирная, у нас будет естественный порыв забыть многочисленные преступления США и Евросоюза, снова начать вести себя с западными политиками, как с договороспособными людьми.

Этого делать нельзя. Торговать с Западом можно и нужно, так как торговля в интересах России, но всё, что произносят западники, будь то угрозы или обещания, следует воспринимать как шум помех из радиоприёмника. На переговоры с Западом Россия должна отправлять исключительно инвалидов по слуху. Все важные решения должны приниматься из предположения, что с той стороны сидят беспринципные лжецы, для которых слово «репутация» не значит вообще ничего.