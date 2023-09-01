Мнение: Закон о блокировке номеров мошенников, упрощённый налоговый режим и линуксовые утилиты в Виндоуз

1. Депутаты Госдумы придумали новый план по борьбе с телефонными мошенниками. Предлагают сугубо технические меры, что внушает определённую надежду на успех. Идея в том, чтобы сделать подмену номеров значительно более сложной и дорогой (ссылка):



В Госдуме заявили о нахождении способа блокировать номера мошенников. Отмечается, что в скором времени будут внесены поправки в закон «О связи», которые обяжут мобильных операторов не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных, а также в государственных системах. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом “+7” будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что звонки будут поступать лишь с SIM-карт, которые были верифицированы в базах данных, а также подтверждены паспортными данными гражданина. По словам Чернышова, таким образом гражданам перестанут поступать потенциально опасные звонки и сообщения.

2. В Школе Капитализма я рассказываю про АУСН — новый упрощённый налоговый режим, который постепенно добавляется к пёстрому зоопарку уже существующих льготных режимов. Цитирую из начала поста (ссылка):



Будучи предпринимателем, ещё и практикующим бухгалтером, я государство не люблю. Потому что государство — это аппарат насилия, который требует от меня не только кучу денег, но и кучу бумажек, подтверждающих, что я эту кучу денег государству отдал. Вот сейчас закончился срок годности у онлайн-кассы, которую я открывал три года назад для проекта, который не взлетел. Теперь мне предстоит поднять документы трёхлетней давности, найти тех, кто мне эту кассу открывал, и получить у них по этой кассе финальный отчёт. Если не получится, придётся писать заявление в полицию, так как за кассами государство бдит пристально. Просто забыть, что у меня когда-то была касса, пусть даже с самыми мизерными оборотами, государство не готово.



Ничего страшного, конечно, обычная бюрократическая возня, из которой во многом работа предпринимателя и состоит. Однако государству не стоит ожидать любви от тех, кого оно еженедельно раздражает вот такими тычками острой палочки. Работаешь себе спокойно, занимаешься производством или продажами, а каждую неделю тебе приходят письма: «мы вами недовольны, сделайте-ка нам ещё один глупый отчёт».



Но всё же разумный человек понимает, что государство с мешающими жить бюрократами — неизбежное зло, что сами бюрократы — порядочные и нужные люди, и что конкретно в России предпринимателей душат ещё вполсилы, по-доброму.

3. Вопрос опытным виндузоидам. Я бы хотел использовать в DOS привычные мне утилиты из Linux, типа grep. Пробовал применять встроенные в DOS команды, такие как find, но там сразу вылезают проблемы с кодировкой. Вместо «Продано предметов» — «╧Ёюфрэю яЁхфьхЄют». Пробовал grep, который идёт в комплекте с git, лежит там в usr/bin. Снова проблемы с кодировкой, но уже другие, вместо «Продано предметов» — «□□□□□□□ □□□□□□□□□».



Существует ли какой-нибудь набор стандартных линуксовых утилит, который нормально работает в стандартном терминале Windows? Переходить на PowerShell я не хочу, там всё слишком уж для меня по-микрософтовски сделано, психологически тяжело работать.