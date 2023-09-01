Минпросвещения сделает 1 сентября траурным днём

Министр просвещения Сергей Кравцов подписал документ, согласно тексту которого изменится статус 1 сентября – если в настоящее время эта дата считается Днём знаний, то уже со следующего учебного года первый день осени станет траурным и будет обозначать окончание школьных каникул.

«Что такое школа, а в особенности 1 сентября? Школа – это стресс и для учеников, и для педагогов. У детей закончилось беззаботное лето, а преподавателям, завучам, директорам необходимо привести в порядок учебные заведения, а потом снова терпеть этих малолетних хамов», – подчеркнул министр.

Некоторые атрибуты 1 сентября в министерстве предложили сохранить, в частности, школьную линейку, но рекомендовали учащимся дарить педагогам чётное количество цветов и приходить на мероприятие в одежде чёрно-белой цветовой гаммы. Также на линейке будет звучать грустная музыка.

Учителям в такой траурный день разрешат выпить на рабочем месте 100 грамм крепких алкогольных напитков или два литра пива, преподавателям труда и физкультуры – 500 грамм.

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