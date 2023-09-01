 

Набиуллина: Ставка останется на месте, обмен активами ожидает разрешения

01.09.2023, 18:30, Разное
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Председатель Банка России, Эльвира Набиуллина, на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра», поделилась своим видением текущей экономической обстановки. Она подчеркнула, что в ближайшее время снижение ключевой ставки маловероятно, пояснив, что это будет возможно только при устойчивом снижении инфляции. Она также напомнила, что последнее повышение ставки было обусловлено рисками для инфляции и отличается от событий 2014 года.

Более того, Набиуллина не исключила возможность повышения ключевой ставки в будущем, так как это может укрепить национальную валюту. В середине августа Центробанк увеличил ставку на 3,5 процентных пункта до 12% с целью обеспечения стабильности цен.

В отношении обмена заблокированными активами, Набиуллина отметила, что ЦБ рассматривает возможность проведения переговоров с иностранными регуляторами, но на данный момент такие консультации не проводятся. Она подчеркнула, что обмен должен быть добровольным и зависит от разрешений зарубежных регуляторов.

Тем временем, ранее глава Минфина, Антон Силуанов, заявил, что правительство и Центробанк разработали проект указа о начале обмена заблокированными активами между российскими и зарубежными инвесторами.


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