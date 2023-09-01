 

Счетная палата пришла к выводу о неэффективности госполитики по повышению энергоэффективности жилищного фонда

01.09.2023, 17:15, Разное
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Счетная палата пришла к выводу о неэффективности текущей госполитики по повышению энергоэффективности жилищного фонда. Главная проблема заключается в отсутствии системности и конкретных целей в стратегических документах, касающихся энергосбережения и сокращения выбросов в строительстве и ЖКХ.

Строительные компании также не достигли значительного прогресса в создании высокоэнергоэффективных домов. Счетная палата предлагает ввести дополнительные меры стимулирования для застройщиков и покупателей энергоэффективного жилья. Еще одной проблемой является отсутствие средств для поддержки энергоэффективного капремонта домов.

Анализируя выполнение планов по повышению энергоэффективности многоквартирных домов, Счетная палата пришла к выводу, что проделанная работа недостаточна для достижения целей политики энергосбережения. Эта программа является частью стратегии развития РФ до 2050 года, направленной на сокращение выбросов парниковых газов. Однако работа по повышению энергоэффективности этих отраслей требует более системного подхода, чем представленный на данный момент. На федеральном уровне нет комплексных мероприятий для достижения целей в строительстве и ЖКХ, хотя они указаны в стратегии развития до 2030 года. В Минстрое обещают внести паспорт проекта “Повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений и в сфере ЖКХ” в госпрограмму “Энергосбережение” до 2035 года.

Основные направления повышения энергоэффективности жилищного фонда включают повышение класса энергоэффективности новых домов и модернизацию уже существующих. Однако меры стимулирования строительства жилья не способствуют строительству домов наивысших классов энергоэффективности. Доля домов без присвоенного класса сократилась незначительно, а доля жилых зданий с повышенным классом энергоэффективности “С” и выше увеличилась незначительно.

Счетная палата предлагает внести стимулы для застройщиков высокоэнергоэффективных домов и предлагает такие меры, как “зеленое” проектное финансирование, налоговые льготы и “зеленая” ипотека. Также предлагается установить обязательные требования к энергоэффективности жилья, строящегося с использованием мер господдержки.


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