 

В рамках реновации в Москве построят квартал инверсных небоскрёбов

01.09.2023, 16:33, Разное
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В московскую программу градостроительства включен проект, согласно которому в Печатниках возведут как минимум 11 уникальных небоскрёбов. Особенность зданий заключается в том, они протянутся не вверх, а вниз. Все сорок этажей будут находиться под землёй.

Как сообщил директор проектной группы Антон Буланов, такое решение позволит не только сохранить ценный исторический облик микрорайона, но и предоставить переселенцам элитное жилье.

«Только представьте, раньше семья ютилась на пятом этаже обычной девятиэтажки, а теперь сможет похвастаться квартирой на сороковом этаже. Причём жильё будет полностью защищено от городского шума», – пообещал он.

В ряде домов будет предусмотрена возможность попасть в метро без выхода на поверхность. Первый инверсный небоскреб планируется заселить уже в 2025 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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