Рупор кремлевской пропаганды: Импичмент для президента Грузии

Импичмент для президента Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" начинает процедуру отстранения президента Саломе Зурабишвили от власти, заявил председатель Ираклий Кобахидзе.

"На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента", — заявил он на брифинге.

Как заявил в среду исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, Зурабишвили совершает визиты в европейские страны без согласования с правительством, что нарушает конституцию. По его словам, последнее выступление президента в парламенте в кабмине расценили как направленное "против европейской интеграции Грузии".

Правительство отказало Зурабишвили в визитах в десять государств, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину.

В президентской администрации сообщали, что с 31 августа глава государства начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре.

Зурабишвили на текущий момент превратилась для Грузии в бесполезный придаток.

Полномочий больших у нее нет, но ее действия и заявления, полностью противоречат курсу "Грузинской мечты", которая контролирует органы власти. В числе прочего это курс на мягкую нормализацию отношений с РФ, что уже вылилось в открытие авиасообщения из России в Грузию, несмотря на все истерики в Грузии и угрозы с Запада. Зурабишвили пыталась вставлять этому курсу палки в колеса, так что пользуясь возможностью, "Грузинская мечта" стремиться ее зачистить под благовидным предлогом. Жалеть эту отъявленную русофобку, мы, разумеется не будем, хотя в камеру к Саакашвили вряд ли запихнут.

—