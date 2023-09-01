 

Рупор кремлевской пропаганды: Импичмент для президента Грузии

01.09.2023, 15:04, Разное
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Импичмент для президента Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" начинает процедуру отстранения президента Саломе Зурабишвили от власти, заявил председатель Ираклий Кобахидзе.

"На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента", — заявил он на брифинге.

Как заявил в среду исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, Зурабишвили совершает визиты в европейские страны без согласования с правительством, что нарушает конституцию. По его словам, последнее выступление президента в парламенте в кабмине расценили как направленное "против европейской интеграции Грузии".

Правительство отказало Зурабишвили в визитах в десять государств, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину.
В президентской администрации сообщали, что с 31 августа глава государства начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре.

Зурабишвили на текущий момент превратилась для Грузии в бесполезный придаток.
Полномочий больших у нее нет, но ее действия и заявления, полностью противоречат курсу "Грузинской мечты", которая контролирует органы власти. В числе прочего это курс на мягкую нормализацию отношений с РФ, что уже вылилось в открытие авиасообщения из России в Грузию, несмотря на все истерики в Грузии и угрозы с Запада. Зурабишвили пыталась вставлять этому курсу палки в колеса, так что пользуясь возможностью, "Грузинская мечта" стремиться ее зачистить под благовидным предлогом. Жалеть эту отъявленную русофобку, мы, разумеется не будем, хотя в камеру к Саакашвили вряд ли запихнут.

Источник: Colonel Cassad


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