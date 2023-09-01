 

«Варламовская ночь» – в Москве прошли массовые задержания самокатчиков

01.09.2023, 12:33, Разное
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Небывалые по своему масштабу репрессии развернули московские муниципальные власти против пользователей электросамокатов. За прошедшую ночь в столице задержаны порядка 50 тысяч самокатчиков, около 20 тысяч электросамокатов сожжены или разбиты кувалдами.

В сообществах самокатчиков эти события уже окрестили «Варламовской ночью» в честь одного из главных апологетов малого электротранспорта, иноагента-урбаниста Ильи Варламова. По сообщениям очевидцев, сотрудники ДЭЗов и дорожных служб ночью врывались в квартиры москвичей, которые в последнее время пользовались услугами кикшеринга, выволакивали их на улицы, били и ломали их электросамокаты. В одном из дворов на Остоженке из транспортных средств сложили огромный костёр и подожгли. При этом коммунальщики выкрикивали проклятия в адрес виновников ДТП с участием электросамокатов и призывали к расправе над всеми урбанистами.

– Всё это нельзя назвать иначе, как варварством, – говорит урбанист Марк Б. из Москвы. – Мы с партнёром ехали на самокате, а нас схватили за шиворот и сбросили на землю. Потом пинали ногами и поливали помоями, а наш самокат сожгли. У меня при этом продолжали списываться деньги за его аренду, даже когда его батарея взорвалась в костре. Собянин за всё ответит!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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