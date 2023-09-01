 

Учёные: Волга впадает в Дон, а не в Каспийское море

01.09.2023, 10:33, Разное
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На ежегодном симпозиуме Российской академии естественных наук (РАЕН) с докладом о водных ресурсах страны выступил профессор, доктор географических наук Яков Плейшнер. В ходе своего выступления учёный сделал сенсационное заявление.

Изучив большой массив данных, состоявший как из сотен экспертиз, так и тысяч спутниковых снимков, комиссия пришла к выводу, что крупнейшая река Европы – Волга – не впадает в Каспийское море.

«Это именно так, как бы не убеждал нас в обратном чеховский Беликов», – объявил доктор наук.

Устье реки находится в Волгограде, за городом она делает резкий поворот и в районе Калача-на-Дону впадает в Дон. Дон уже, в свою очередь, впадает в Азовское озеро.

«Именно озеро, а точнее – самый большой в мире по площади лиман. Впрочем, не вижу никаких проблем называть его морем. Если говорить о местности, которую мы по ошибке называем низовьями Волги, то это просто множество ериков и прочих водных каналов, вытекающих из Каспия, а не впадающих в него», – заключил профессор.

Съезд учёных решил, что всё же не следует в научных документах уменьшать длину Волги, но сведения о её впадении в Дон необходимо отразить в школьных учебниках, пособиях для студентов и рассказе Антона Чехова «Человек в футляре». Соответствующие письма уже направлены в министерства. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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