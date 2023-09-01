На встречах скучно что-то — пошлем туда чат-бота!

Руководители опасаются, что искусственный интеллект станет «находкой» для работников, способных отправлять роботов вместо себя на совещания. А те займут их место на скучных рабочих встречах и тут же примутся делать заметки, используя новое программное обеспечение от Google Duet AI.

Сотрудникам, которые терпеть не могу сидение на бесконечных унылых собраниях, несказанно повезло. Запущено новое ПО, которое позволяет сотрудникам на видеоконференциях заменять своих помощников искусственным интеллектом, способным записывать, что там происходит.

Представьте себе, что вам надо сразу присутствовать на нескольких заседаниях или вообще вдруг в внезапно изменился такой продуманный план план. Что делать? Вот тут-то и поможет новая программа Google Duet AI, предлагающая альтернативу отмене встреч. Чат-бот даже способен представлять темы для разговоров от имени человека.

Но некоторые начальники опасаются, что ленивые работники будут использовать ИИ как способ избежать изрядно надоевших совещаний. Так, Уилл Ричмонд-Когган, партнер национальной юридической фирмы Freeths, пояснил:

«Этот вид технологий может оказаться находкой для работников, которые проводят бесконечные видеоконференции, но он сопряжен с рядом рисков для бизнеса. Очевидно, существует опасность того, что люди пропустят встречи, думая, что чат-бот сможет подвести итог сказанному. Или же чат-бот может упустить важные моменты или неправильно записать ключевые решения».

Мартейн ван Ньювенховен, издатель новостного веб-сайта AI Neuronnetworkpress, заявил, что программное обеспечение должно быть интегрировано в рабочие места, но не заменять людей:

«Хотя у ИИ есть свои достоинства, его нельзя и не следует рассматривать как опору. Мы должны избегать ловушки, рассматривая это как замену человеческого участия и ответственности».

Но некоторые эксперты по искусственному интеллекту считают, что отправить бота на скучную встречу — это признак умного работника, а не ленивого.

Дэвид Сиккарелли, генеральный директор Voices.ai, инструмента искусственного интеллекта, который может создавать или клонировать голоса, не согласен с возражениями боссов:

«Распространенное заблуждение, которое я нахожу забавным, — это идея о том, что использование искусственного интеллекта приравнивается к лени. На самом деле все наоборот. Использование таких технологий является отличительной чертой умного работника, который понимает, что лучше делегировать повседневные задачи и использовать свою энергию там, где это наиболее важно».

Ник Свон, основатель SEOTesting, который анализирует трафик веб-сайтов, добавил:

«Со временем, если участники начнут полагаться исключительно на сводки и видеоклипы, созданные ИИ, без активного участия в собраниях, может возникнуть риск снижения вовлеченности и сотрудничества. Это скорее культурная и поведенческая проблема, а не недостаток самой технологии».

Келли Инда, главный редактор веб-сайта Increditools, посвященного обзору нового ПО, объяснила, что эта технология может быть более эффективной, чем люди, ведущие заметки, которые могут пропускать ключевые моменты на встречах:

«Простая уверенность в том, что ИИ старательно улавливает суть каждого обсуждения, может оказаться бременем с их плеч. А иногда это все, что нужно для повышения производительности».

Программа автоматически записывает и сканирует то, что люди говорят на собраниях, и предназначена для того, чтобы повысить продуктивность сотрудников, не позволяя им концентрироваться на самостоятельном ведении заметок. А они действительно будут с энтузиазмом участвовать в обсуждении? Что-то сомнительно!

Ну а те, кто опаздывает на встречи, могут узнать у чат-бота все подробности и посмотреть видеоклипы ключевых моментов. Только вряд ли этим разгильдяям это нужно…

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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