Мнение: О сериале Библиотекарь

По роману Елизарова. Я, правда, сериал не смотрел и не собираюсь (тем более, что его уже все ругают – всё, мол, предсказуемо и примитивно). А я и не понимаю, как его в принципе можно снимать, если основной сюжет книги – обманка, а сама книга – никакая не фантастика и даже не фентези. “Библиотекарь” – это чистой воды артхаус. В нем все РЕАЛЬНЫЕ события, ради которых он написан, это формы авторской речи. Там всё происходит в языке.

Реальный сюжет Библиотекаря (надо его назвать метасюжет) – о любви к совку. О жуткой, иррациональной и нечеловеческой силе совка.

Очень трудную задачу поставил перед собой автор: показать мощь совка. При том, что Елизаров как раз всё понимает: он знает, что этот самый Громов – советский бездарь, что кондовый соцреализм в советских книгах – это тупейшая скучища, что весь совок – это мерзейшее и пошлейшее время, что там всё – фальшь, советское ханжество, что это всё – не искусство, а издевательство, это – не литература, что никакой нормальный человек это читать не будет, да и никогда не читал, что это всё – мертвое…

То есть сам по себе основной сюжетно-фантастический ход всей книги, будто бы книги тупого бездарного соцреалиста могут давать кому-то сверхъестественные силы – это (как понимает и сам Елизаров) невероятная чушь, что они не то что сверхестественные, они вообще никакие силы никому давать не могут, а могут только обессиливать…

И он нам всю книгу безо всяких прикрас, честно это все демонстрирует, как бы сам разоблачая самого себя. Всё, мол, что я тут для вас напридумывал – всё чушь.

А ближе к концу у него там есть одно место – как бы цитата из всех семи книг разом, та же пошлейшая советская чушь, штамп на штампе, ни одного живого слова… Вот я не знаю, КАК. Но даже меня, старого антисоветчика, пронзило. Иррационально абсолютно. Умом понимаешь, что бред. Ну, может, потому что я сам уже старый совок, я ж первые четверть века своего в совке прожил… В общем, Елизаров там выдал эту ФОРМУЛУ – и я как-то поневоле всё вспомнил. Атмосферу, все эти Пионерские зорьки, маму, которая меня в школу будила…

И понимаешь, что это он и про себя выдал. Его это тоже держит. Тупейшие мантры бездарного мерзавца, за всю жизнь не сказавшего ни одного своего слова, штамп на штампе, ни уму ни сердцу – а это ведь и есть наше нутро. Возможно, там ничего больше и нет. И это и есть МОЩЬ совка. Настоящая мощь.

Это просто с ног сбивает. Вы оцените Идею: показать совкам, что они – совки, что внутри у них – только совок, это их единственная сила, и никакой другой просто не будет. “Под кожей нету – к коже не пришьешь”. И не “разумными доводами” это доказывать, не убеждением, не рассуждением – а вот так расслабить, потом возмутить “Да что за бред нам рассказывает автор!” – а потом вот так оглоушить. Просто вот ткнуть носом – вот она, ваша сила. И – моя сила тоже.

И ты понимаешь, что – действительно Сила.

Но как такое можно снять? Это же нереально.