Как сэкономить на отпуске в осенний сезон

На осенних и зимних турах можно значительно сэкономить, пользуясь услугами раннего бронирования. Хотя в это время года цены на размещение и авиабилеты и так падают из-за снижения турпотока.

Директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока рассказала, каким образом осенний отдых можно сделать более бюджетным. “Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться еще и выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На стоимость тура еще может влиять и цена авиабилетов. К примеру, недавно подбирали тур в Стамбул для семейной пары. Стандартный тур включает перелет Аэрофлотом, но лететь долго — почти шесть часов. Можно быстрее на Турецких авиалиниях, но тогда только сам перелет будет дороже, чем стоимость тура с перелетом на Аэрофлоте вместе с проживанием”, — цитирует специалиста URA.ru. В качестве вариантов для осеннего отпуска Патока предложила Турцию, Египед, ОАЭ.