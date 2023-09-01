 

Как сэкономить на отпуске в осенний сезон

01.09.2023, 4:40, Новости дня
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На осенних и зимних турах можно значительно сэкономить, пользуясь услугами раннего бронирования. Хотя в это время года цены на размещение и авиабилеты и так падают из-за снижения турпотока.

Директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока рассказала, каким образом осенний отдых можно сделать более бюджетным. “Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться еще и выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На стоимость тура еще может влиять и цена авиабилетов. К примеру, недавно подбирали тур в Стамбул для семейной пары. Стандартный тур включает перелет Аэрофлотом, но лететь долго — почти шесть часов. Можно быстрее на Турецких авиалиниях, но тогда только сам перелет будет дороже, чем стоимость тура с перелетом на Аэрофлоте вместе с проживанием”, — цитирует специалиста URA.ru. В качестве вариантов для осеннего отпуска Патока предложила Турцию, Египед, ОАЭ.


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