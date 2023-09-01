 

“Чувство несвободы”: Подольская кричит о постродовой депрессии

01.09.2023, 0:55, Новости дня
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Популярный ютуб-проект о детях и их родителях стал новым достижением в творчестве жены Владимира Преснякова. Вместе с гостями она рассуждает о воспитании мальчиков и девочек, о сложностях этого процесса и волнительных ситуациях. В некоторых случаях Наталья Подольская обращается за пояснениями к психологу.

В свежем выпуске шоу “ВАША НАТАША” звезда пригласила на интервью Влада Соколовского – бывшего мужа Риты Дакоты из “Фабрики звезд”. Разговор с собеседником увлек ведущую и она решила поднять злободневную проблему. Уже на 12-й минуте зрители увидели, как Наталья Подольская кричит о постродовой депрессии.

“Я помню, как все говорили, что это (рождение ребенка, – Прим. ред.) прекрасное событие перевернет вашу жизнь, что это самый счастливый момент жизни и такого чувства вы не испытывали никогда. Да! Но, действительно, есть чувство несвободы, постродовая депрессия, ограничения тебя как человека… К этому никто не готовит, но, мне кажется, об этом очень важно говорить!” – высказалась во всеуслышание Наталья Подольская.

Влад Соколовский согласился с ведущей и отметил, что женщине нужно научиться принимать свою материнскую суть, потому что это красиво. Тогда певица приободрилась и расплылась в улыбке. Видимо, ее взгляды с гостем оказались очень похожими.

Певица Наталья Подольская ответственно подходит к своим родительским обязанностям и старается вырастить сыновей настоящими мужчинами. К сожалению, не все следуют ее примеру. Например, как передает VSE42.RU, в Красноярске семья пойдет под суд за истязание четырех опекаемых детей.


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