5 шагов к восстановлению желудка: полезная инструкция

Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов поделился полезной инструкцией, которая поможет привести в норму ЖКТ. По мнению врача, всего несколько последовательных шагов и желудок скажет “спасибо”. Главное, набраться решимости и терпения, чтобы следовать медицинским рекомендациям. Как отмечает ОСН, к задаче нужно подойти комплексно.

Восстановить желудок можно следующим образом:

1. Употреблять больше питательной пищи с хорошим составом и избегать еды, которая раздражает слизистую. Под запрет, пишет сайт “Вести Подмосковья”, попадает все жирное и пряное, а также спиртные напитки, кофе, газировка, цитрусовые.

2. Бороться со стрессом путем йоги, медитации и других практик для обретения жизненного баланса.

3. Отказаться от алкоголя и табачных изделий. Желудок точно порадуется!

4. Следить за количеством принимаемых лекарств. Обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты могут ухудшить работу органа. На очном приеме врач может назначить лекарства для восстановления слизистой.

5.

Есть умеренно и медленно. Хорошо, если между последним приемом пищи и сном проходит хотя бы два часа. Если наедаться на ночь, желудок будет получать нежелательную нагрузку.