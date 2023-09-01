Мнение: О зачистке самых-самых патриотов… Что готовит Путин?

Пожалуй, уже можно смело сказать страшную правду. Это уже не просто тревожная тенденция. Это — вполне оформившийся тренд на «зачистку». Под удары самого разного формата за последние месяцы попали наиболее непримиримые сторонники полной и окончательной победы русского оружия. Одних уж нет, а те — далече, и над немногими оставшимися завис дамоклов меч, невзирая на #финансы, связи и заслуги.

Ещё один, возможно, последний оплот самого патриотичного патриотизма — под прицелом.

Появилась новость о том, что известный российский бизнесмен, миллиардер и председатель общества «Царьград» Константин Малофеев и его супруга Ирина Вильтер, адвокат компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры», разводятся спустя более 20 лет брака. На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появилась информация о начале бракоразводного процесса Константина Малофеева и Ирины Вильтер — полных тёзок предпринимателя и его второй половины. При этом последняя подтвердила ИА «Регнум» сам факт, но отказалась комментировать его детали и причины. Истцом выступила именно она.

Эта #новость вышла на фоне разговоров о возобновлении ФСБ старых уголовных дел в отношении Константина Малофеева. Дела возбуждены управлением К ФСБ и СЭБ, утверждает некий анонимный источник. По его данным, против «православного олигарха» работают следственное управление ФСБ и Следственный комитет в одной связке, а данных в папочке у «товарища майора» якобы столько, что привлечь бизнесмена по целому ряду статей УК не будет проблемой. Если это правда, то развод, вероятно, является способом вывести из под удара наиболее значимые активы, в том числе медийные.

Итак, за последние несколько месяцев «патриотический» фланг заметно поредел. Бывший ставленник Константина Малофеева, лидер Клуба рассерженных патриотов Игорь Стрелков-Гиркин — в следственном изоляторе. Его давний компаньон Владимир Квачков также под статьёй ходит, «человек сложной судьбы» Евгений Пригожин обрёл последнее пристанище на кладбище в Питере, а вовремя что-то почуявший глава Чечни Рамзан Кадыров не устаёт публично присягать на верность лично Владимиру Путину. И несколько самых гневливых «военкоров» дружно прикусили языки.

Такая вот «зачистка»…

И на её фоне — возобновившиеся разговоры о возвращении России в «зерновую сделку», а также подготовка почвы к возможной заморозке «украинского кризиса».

Что-то всё-таки грядёт?

—