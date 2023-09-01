День знаний будет «летним»

В большинстве регионов центрально-европейской части России в первый день календарной осени погода продолжит теплые летние тенденции.

Уходящий антициклон сохранит погоду относительно облачной, но сухой и аномально теплой – днем 1 сентября воздух прогреется на 4–6 градусов выше нормы. В тыловой части циклона при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, но будет все же тепло.

Впрочем пик «летней погоды» придется на День знаний, а затем температура начнет снижаться, а местами пройдут дожди и даже ливни.

В первые выходные осени в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура понизится до 20 градусов тепла, ночью – до +14.

Атмосферное давление 2-3 сентября 748-752 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 2 метров в секунду.

На следующей недели характер погоды не изменится, но температура продолжит понижаться.