Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника

По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами адаптации к школе. Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD “Проспект Вернадского” ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала о признаках кризиса первоклассника.

“Продолжительность адаптации ребёнка к школе, по данным психологов, варьируется от двух до шести месяцев, в зависимости от индивидуальных характеристик учащегося”, — цитирует специалиста RT. Педиатр отмечает, что признаки кризиса первоклассника проявляются в смене поведения ребенка, изменении отношения к школе, а также когда первоклассник не хочет говорить о школе. Не менее важно, по словам Казариновой, обращать внимание на здоровье ребенка — нарушения сна, потеря аппетита, энурез и тревожность.