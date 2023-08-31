 

Мнение: Скромные похороны

31.08.2023, 21:55, Разное
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На Мытищинском мемориальном кладбище похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Похоронили с воинскими почестями. Но скромно.

Мол, «по желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей».

И это очень странно! Потому что это были похороны не простого россиянина. Это были похороны отставного подполковника ГРУ, Героя России, кавалера шести (!) орденов Мужества, кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством» орден III и IV степеней и пр.пр.пр.. Вот фотография наград Уткина ( еще одна геройская звезда – это звезда «героя ЛНР»).

Может, Отечеству не нужны такие герои? Или на событиях, за которые награждали Уткина, до сих пор гриф «секретно»? Или кто-то взбзднул, что на похороны могут съехаться тысячи, если не десятки тысяч «вагнеровцев» и членов их семей? А такое количество народу – это уже неуправляемая толпа, которую могло понести куда угодно?

Источник: Ирек Муртазин


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