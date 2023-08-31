 

Россия и ОПЕК+ договорились о новом сокращении экспорта нефти

31.08.2023, 21:28, Разное
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Вице-премьер России, Александр Новак, объявил о достигнутой договоренности между российскими властями и ОПЕК+ о дополнительном сокращении экспорта нефти на внешние рынки. Подробности этой соглашения будут оглашены правительством РФ в ближайшую неделю.

Согласно словам господина Новака, «основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», и он подчеркнул это во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Данное сокращение поставок нефти будет действовать в течение октября 2023 года.

Ранее в августе Александр Новак сообщил, что РФ уже выполнила свои обязательства по снижению объемов добычи нефти в соответствии с совместной договоренностью с странами ОПЕК+. Октябрьский план также предусматривает новое дополнительное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки, продолжая действия, начавшиеся в августе, когда было сокращено на 500 тысяч баррелей.

Несмотря на ожидаемый рост объемов поставок нефти в сентябре, цены пока остаются стабильными на уровне $85 за баррель. Действия по сокращению экспорта позволили отечественным нефтяным компаниям сократить разрыв между ценами на нефть марки Urals и Brent, поднимая стоимость российской нефти до более чем $70 за баррель.


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