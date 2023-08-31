Рупор кремлевской пропаганды: Победим расизм отделяя цветных от белых

Победим расизм отделяя цветных от белых

Одна из Калифорнийских школ провела детский праздник для всех детей, кроме белых

Организатор — школьный комитет по равенству и инклюзивности.

Родитель ребёнка, который учится в одной из начальных школ Калифорнии обрушился с критикой на руководство школы за то, что оно разрешило провести детскую игровую вечеринку, в ходе которой дети были разделены по расовому признаку и на которую белые дети не допускались.

В листовке о мероприятии в начальной школе Anthony Chabot Elementary School в Окленде (штат Калифорния) было указано, что оно проводится «для чёрных, коричневых и API* семей».

«Если ваша семья идентифицирует себя как черная, коричневая или API или вы являетесь родителем/воспитателем чернокожего, коричневого или API* студента, приходите пообщаться, чтобы узнать друг друга и создать наше сообщество, поскольку мы начинаем этот учебный год», — говорится в приглашении на мероприятие.

По иронии судьбы, мероприятие было организовано школьным «комитетом по равенству и инклюзивности».

Обратившись к социальным сетям, родитель отметил(а): «Не знаю, как другие, но я искренне расстроен(а) тем, что в конечном итоге все сводится к игровой встрече „Белым вход воспрещён“».

«Мы оглянемся назад и так сильно пожалеем, что пытались победить расизм, отделяя цветных детей от белых», — добавил(а) родитель. «Насколько это продуктивно? Почему мы продолжаем разделять людей, не говоря уже о ДЕТЯХ», — также отметил(а) родитель.

* API означает «Asians and Pacific Islanders» — Азиаты и жители островов Тихого океана.

http://newsstreet.ru/blog/33083.html – цинк

Новость прекрасна сама по себе.

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