 

Рупор кремлевской пропаганды: Победим расизм отделяя цветных от белых

31.08.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Победим расизм отделяя цветных от белых

Одна из Калифорнийских школ провела детский праздник для всех детей, кроме белых
Организатор — школьный комитет по равенству и инклюзивности.

Родитель ребёнка, который учится в одной из начальных школ Калифорнии обрушился с критикой на руководство школы за то, что оно разрешило провести детскую игровую вечеринку, в ходе которой дети были разделены по расовому признаку и на которую белые дети не допускались.

В листовке о мероприятии в начальной школе Anthony Chabot Elementary School в Окленде (штат Калифорния) было указано, что оно проводится «для чёрных, коричневых и API* семей».

«Если ваша семья идентифицирует себя как черная, коричневая или API или вы являетесь родителем/воспитателем чернокожего, коричневого или API* студента, приходите пообщаться, чтобы узнать друг друга и создать наше сообщество, поскольку мы начинаем этот учебный год», — говорится в приглашении на мероприятие.

По иронии судьбы, мероприятие было организовано школьным «комитетом по равенству и инклюзивности».

Обратившись к социальным сетям, родитель отметил(а): «Не знаю, как другие, но я искренне расстроен(а) тем, что в конечном итоге все сводится к игровой встрече „Белым вход воспрещён“».

«Мы оглянемся назад и так сильно пожалеем, что пытались победить расизм, отделяя цветных детей от белых», — добавил(а) родитель. «Насколько это продуктивно? Почему мы продолжаем разделять людей, не говоря уже о ДЕТЯХ», — также отметил(а) родитель.

* API означает «Asians and Pacific Islanders» — Азиаты и жители островов Тихого океана.

http://newsstreet.ru/blog/33083.html – цинк

Новость прекрасна сама по себе.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Скандалы: Недалеко до отставки

31.08 / Патриарх Варфоломей рекомендовал шортить свопционы на пару евро-юань

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Награда Алексея Исаева

31.08 / Скандалы: Три суда встали на сторону пьяного слесаря, но Верховный — отменил их решения

31.08 / Мнение: Врачи из Средней Азии помогут москвичам! (С.С.Собянин)

31.08 / Мнение: Почему глупые люди страдают от политкорректности

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще раз о медали и 3 сентября

31.08 / Скандалы: Самокаты сметают с улиц

31.08 / **Злоумышленники нацелились на пользователей Binance в России после ограничений на валютные операции**

31.08 / Как питание может помочь снизить уровень холестерина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика