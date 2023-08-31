Рупор кремлевской пропаганды: Еще раз о медали и 3 сентября

В порядке небольшого культпросвета. Некоторые в комментариях к заметке https://colonelcassad.livejournal.com/8600393.html удивлялись, почему 3 сентября, а не 2 сентября. Обращаю внимание, что 3 сентября было установлено товарищем Сталиным и отображено на оригинальной медали "За победу над Японией", которая вручалась с 1945 года и которой было награждено более 1,8 млн. человек.

Так что новая медаль просто воспроизводит оригинальную. Подробнее про оригинальную медаль можно почитать например тут https://dzen.ru/a/X38erNOfzljuBD2b Так что праздновать День Победы над Японией мы будем как завещал товарищ Сталин 3 сентября.

Ну а почему некруглая дата и сразу медаль? Потому что в год 78-й годовщины произошло возвращение старого-доброго праздника разгрома японцев и как раз по этому поводу выпускается медаль, пусть и не с круглой датой. 3 сентября медаль получит один из еще живых ветеранов принимавших участие в разгроме японских милитаристов.

На 80-ю годовщину, неплохо бы военный парад по этому поводу во Владивостоке провести. Ну а на Курилах можно было бы возвести памятник, где краснофлотец прикалывает японского агрессора штыком. В качестве напоминания, чьи Курилы.

—