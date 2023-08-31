Мнение: Радужный рост в США, вред социальных сетей, американцы полезли в ВК и ОК

1. На диаграмме к посту — доля понятно каких меньшинств в США, по поколениям. Несложно заметить, что американская молодёжь примерно в 10 раз радужнее своих дедушек с бабушками. Не вполне понятно, с чем связано столь резкое увеличение поголовья родительских разочарований, однако Википедия предполагает, что тут следует искать советский след — дескать, коммунисты пропагандировали [грех] среди молодежи США с целью ослабить и “морально разложить” страну, препятствуя тем самым образованию традиционных семей. Также Википедия предполагает, что коммунисты могли шантажировать американцев, занимавших важные посты во властных структурах (ссылка).



Если так, следует признать, что операция КГБ оказалась впечатляюще успешной. Надеюсь, все причастные уже получили заслуженные медали и ордена.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



0 лет назад, осенью 2003-го, ув. друзья, в гарвардском студенческом журнале вышла заметка об одном пареньке, который не подумал о последствиях, но больше так не будет.

«Веб-сайт, созданный Марком Э. Цукербергом (он выпустится в 2006-м) дал студентам возможность оценить своих сверстниц по фотографиям с удостоверений, взятым с онлайн-страницы кампуса. Цукерберг, изучающий компьютерные науки, признался, что он создал сайт — facemash. com — разместив на своем веб-сайте фотографии и позволив посетителям голосовать за «самую горячую» из двух случайно выбранных фоток. К вечеру воскресенья возмущение отдельных лиц и студенческих групп привело к тому, что Цукерберг, не ожидавший такой широкой огласки, навсегда закрыл сайт. К этому времени, по словам Цукерберга, на сайте побывало 450 посетителей, которые проголосовали за фотографии своих сверстников как минимум 22 000 раз.

«Проблемы, связанные с нарушением конфиденциальности людей, кажутся непреодолимыми. Основная проблема — задеть чувства людей», — сказал Цукерберг. «Я не хочу рисковать кого-нибудь оскорбить».

Спустя 14 лет, в 2017-м, количество самоубийств, совершаемых гражданами в возрасте до 24 лет, выросло на 57%, и в этом исследователи дружно обвинили соцсети. Спустя ещё 6 лет, в 2023-м, в США официальные медицинские власти объявили «пандемию одиночества» — и в этом тоже винят соцсети.

В нашем мире стоит жить долго: это, может, и не всегда радостно, зато поучительно. Зачастую новинка, которую встречают радостными криками «вот кто избавит нас от проблемы X!» — спустя годы начинает выглядеть так, что прежняя проблема смотрится рядом с ней уже невинной игрой в крысу.

Соцсети пришли спасти людей от одиночества в интернете.

Ранее интернет пришёл спасти людей от зомбирования телевидением.

Ранее телевидение пришло спасти людей от информационной изоляции.

Сегодня информационная изоляция выглядит порой неплохим спасением от всех этих спасителей.

3. Американские соцсети в России были заблокированы, однако это не останавливает киберморпехов – теперь они лезут уже в наши российские соцсети (ссылка):

Минобороны США планирует изучить поведение русскоговорящих пользователей в интернете. Для проведения исследований Пентагон намерен сотрудничать с американскими военными и гражданскими институтами…

…русскоязычное население использует разные платформы, в том числе YouTube и «редко изучаемые» соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» (в тексте документа Пентагона соцсеть упоминается с ошибками — OdnoKlassnik и OrdnoKlassnik)…

…«В Вашингтоне понимают, что битву за умы старшего поколения и представителей нашего общества в возрасте 30—40 лет они уже проиграли. Поэтому теперь США настроены работать на будущее с молодыми людьми от 15 лет и старше»…