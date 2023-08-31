 

Увеличение числа DDoS-атак в ОАЭ на 68% из-за миграции бизнеса из РФ

31.08.2023, 16:35, Разное
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В 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах наблюдается рост числа DDoS-атак на фоне миграции российских компаний. В первом полугодии этого года количество атак увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует пресс-служба компании StormWall, специализирующейся на защите от DDoS-атак.

Согласно предоставленным данным, наиболее подверженной атакам отраслью стала финансовая сфера, где зафиксировано 26% от общего числа инцидентов. На втором месте расположились телекоммуникационные предприятия с долей 18%. Сфера онлайн-ритейла замыкает тройку лидеров, с 14% от общего числа атак.

Эксперты связывают увеличение DDoS-атак в ОАЭ с общим ростом деловой активности в стране и массовой миграцией российского бизнеса. Как утверждают в StormWall, оба эти фактора способствовали увеличению интереса хакеров к региону и, следовательно, к росту атак.

Однако компания StormWall не уточнила количество и конкретные детали эмигрировавших российских компаний. Ранее СМИ сообщали, что с февраля по октябрь 2022 года в ОАЭ были открыты около 700 филиалов российских предприятий, что в пять-семь раз превышает показатели предыдущего года.

Компания «Гарда», специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности, также отметила, что в 2023 году РФ вошла в список топ-10 стран по числу DDoS-атак.


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