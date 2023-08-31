Диетолог Василиса Пономарева рассказала, как эффективно контролировать порции и уменьшить потребление пищи

Излишний вес – залог риска развития серьезных заболеваний, включая диабет и рак. Ведущий диетолог Василиса Пономарева предостерегает и рассказала, как эффективно контролировать порции и уменьшить потребление пищи.

Снижение веса – это далеко не только ограничение себя в еде, но и о правильном подходе к питанию. Врач-диетолог акцентирует внимание на методе тарелки, как на отличной стратегии для достижения желаемого результата. «Представьте вашу тарелку как руководство, которое наглядно помогает соблюдать здоровые пропорции. Заполните половину тарелки питательными овощами, такими как шпинат, брокколи и морковь. Четверть – высококачественные источники белка, вроде куриного мяса, тофу или рыбы. Оставшуюся четверть займут цельнозерновые продукты или крахмалистые овощи, такие как киноа, сладкий картофель или чечевица», разъясняет доктор Василиса Пономарева, известный диетолог.

Пономарева также является сторонником интуитивного питания, подразумевающего осознанное потребление пищи без отвлечений. Это подразумевает отказ от еды во время работы, перед экраном телевизора или за рулем, чтобы не нарушать чувство сытости. Нет запретов на определенные продукты. Разрешив себе наслаждаться тем, что запрещено строгими диетами, вы избавитесь от чувства вины, которое так часто сопутствует таким нарушениям. Уходят стереотипы «хорошей» и «плохой» еды, сокращая внутренний конфликт и неудовольствие, когда нарушается диета.

Сосредотачивайтесь на ощущениях от пищи: вкусе, аромате и текстуре. Подходящий размер порций поможет избежать переедания. Например, порция спагетти должна быть размером монеты, а порция риса – двух сложенных вместе рук. Подобно этому, печеный картофель должен быть в размере вашего кулака. Дополнительный совет – включать больше белка в рацион. Белок снижает аппетит и обеспечивает долгое чувство сытости, что может способствовать уменьшению потребления пищи в течение длительного времени. Исследования также свидетельствуют о том, что диета с повышенным содержанием белка способствует снижению объема пищи.

Четыре метода уменьшения потребления пищи:

1. Метод тарелки

2. Интуитивное питание

3. Замеры размеров рук

4. Предпочтение белковой пищи

Эксперты ассоциируют ожирение с различными заболеваниями, среди которых диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, рак молочной железы, рак кишечника и др. Сохранение нормального веса – это не только о внешности, но и о здоровье. Однако помимо контроля за размером порций, важно также уделять внимание физической активности, проводя не менее 150 минут в неделю на занятиях спортом.