 

“Назвал меня полоумной старухой” – Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту

31.08.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Валентина Талызина – одна из самых любимых зрителем отечественных актрис. Уже более полувека она играет на сцене и примеряет на себя новые роли в кино. В этом году артистке исполнилось 88 лет, но даже в таком почтенном возрасте она продолжает радовать своим талантом публику. Впрочем, не все считают, что это достойно уважения.

На днях Михаил Ширвиндт позволил себе нелестное высказывание в адрес Валентины Талызиной, прокомментировав ее недавнее интервью. В беседе с Вячеславом Манучаровым артистка сделала несколько неоднозначных заявлений о некоторых коллегах. После просмотра ролика часть публики предположила, что актриса говорит странные вещи в силу возраста. К такому же выводу пришел Ширвиндт.

В своем блоге Михаил Ширвиндт назвал Валентину Талызину “полоумной старушкой” и заявил, что ему ее жаль. Артистка не стала пропускать эти слова мимо ушей и ответила оскорбившему ее коллеге. Как пишет Общественная служба новостей, звезда напомнила, что по-прежнему успешно выступает и играет главные роли.

“Он назвал меня полоумной старухой. Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского “Волки и овцы”, – заявила Валентина Талызина.

Кроме того, артистка отметила, что постановки с ее участием пользуются большим спросом среди зрителей. По словам знаменитости, билеты на спектакль с трудом можно достать из-за огромного количества желающих.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Попытки правительства ограничить закупку импортных товаров госкомпаниями не поддержаны ГПУ

31.08 / МИД Франции заготовил шаблон осуждения переворота в очередной африканской стране

31.08 / Мнение: Парня никто не ждет?

31.08 / Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов

31.08 / Пришлось нанять охрану – Караулова стала жертвой преследования

31.08 / Никаких цыган, трансвеститов и наркоманов! – В России набирает популярность концепция эксклюзивного бизнеса в противовес инклюзивному

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Нигер выдвинул ультиматум Франции

31.08 / Индикаторы экономических настроений (ESI и EEI) в зоне евро продемонстрировали негативную динамику в августе

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Американское ядерное оружие в Европе

31.08 / Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика