МИД Франции заготовил шаблон осуждения переворота в очередной африканской стране

Пресс-секретарь МИД Франции Томас Филип, комментируя государственный переворот в Габоне, случайно существование универсального шаблона для осуждения подобных событий в Африке.

Позже в ведомстве подтвердили существование такого документа.

Читая по бумаге, дипломат заявил дословно следующее: «Франция высоко ценит и считает поистине уникальными отношения, исторически сложившиеся у неё с… Впишите название африканской страны». Позже он поправился и сказал: «Вставьте название Габона», а затем принёс извинения и ушёл, не дочитав текст.

В пресс-службе МИД впоследствии пояснили, что стараются оптимизировать и ускорить свою работу. Там заверили: произошедшее ни в коем случае не умаляет важность и эксклюзивность каждого послания, зачитанного по шаблону.

– Мы приносим глубочайшие извинения всем, кого могли задеть или оскорбить слова «Впишите имя дипломат», – добавили в министерстве.

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