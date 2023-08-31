 

МИД Франции заготовил шаблон осуждения переворота в очередной африканской стране

31.08.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретарь МИД Франции Томас Филип, комментируя государственный переворот в Габоне, случайно существование универсального шаблона для осуждения подобных событий в Африке.

Позже в ведомстве подтвердили существование такого документа.

Читая по бумаге, дипломат заявил дословно следующее: «Франция высоко ценит и считает поистине уникальными отношения, исторически сложившиеся у неё с… Впишите название африканской страны». Позже он поправился и сказал: «Вставьте название Габона», а затем принёс извинения и ушёл, не дочитав текст.

В пресс-службе МИД впоследствии пояснили, что стараются оптимизировать и ускорить свою работу. Там заверили: произошедшее ни в коем случае не умаляет важность и эксклюзивность каждого послания, зачитанного по шаблону.

– Мы приносим глубочайшие извинения всем, кого могли задеть или оскорбить слова «Впишите имя дипломат», – добавили в министерстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Попытки правительства ограничить закупку импортных товаров госкомпаниями не поддержаны ГПУ

31.08 / Мнение: Парня никто не ждет?

31.08 / Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов

31.08 / Пришлось нанять охрану – Караулова стала жертвой преследования

31.08 / Никаких цыган, трансвеститов и наркоманов! – В России набирает популярность концепция эксклюзивного бизнеса в противовес инклюзивному

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Нигер выдвинул ультиматум Франции

31.08 / Индикаторы экономических настроений (ESI и EEI) в зоне евро продемонстрировали негативную динамику в августе

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Американское ядерное оружие в Европе

31.08 / Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок?

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Перебежчики на советско-китайской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика