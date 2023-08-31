 

Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов

31.08.2023, 10:25, Разное
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Министерство цифрового развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, предлагающий новые обязанности для операторов сотовой связи. Согласно данному проекту, операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору информацию о своих абонентах. Эту информацию планируется использовать для идентификации пользователей услуг связи.

Согласно тексту проекта, операторы должны будут передавать Роскомнадзору следующие данные о своих абонентах: фамилию, имя и отчество абонента, а также данные о дате заключения и расторжения договора с абонентом. Кроме того, операторам предлагается предоставлять Роскомнадзору списки абонентских номеров, выделенных коммерческим компаниям и индивидуальным предпринимателям, с которыми были заключены договоры о предоставлении услуг связи.

Ранее председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, Александр Хинштейн, заявил о планах обсудить финальные версии законопроектов, направленных на усиление ответственности за утечку персональных данных. Эти документы могут даже предусматривать уголовную ответственность за такие нарушения.

Недавно Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ в удалении запрещенной информации. Новое предложение Минцифры расширяет полномочия Роскомнадзора в сфере контроля за информацией и персональными данными абонентов операторов связи.


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