Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов

Министерство цифрового развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, предлагающий новые обязанности для операторов сотовой связи. Согласно данному проекту, операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору информацию о своих абонентах. Эту информацию планируется использовать для идентификации пользователей услуг связи.

Согласно тексту проекта, операторы должны будут передавать Роскомнадзору следующие данные о своих абонентах: фамилию, имя и отчество абонента, а также данные о дате заключения и расторжения договора с абонентом. Кроме того, операторам предлагается предоставлять Роскомнадзору списки абонентских номеров, выделенных коммерческим компаниям и индивидуальным предпринимателям, с которыми были заключены договоры о предоставлении услуг связи.

Ранее председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, Александр Хинштейн, заявил о планах обсудить финальные версии законопроектов, направленных на усиление ответственности за утечку персональных данных. Эти документы могут даже предусматривать уголовную ответственность за такие нарушения.

Недавно Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ в удалении запрещенной информации. Новое предложение Минцифры расширяет полномочия Роскомнадзора в сфере контроля за информацией и персональными данными абонентов операторов связи.