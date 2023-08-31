Никаких цыган, трансвеститов и наркоманов! – В России набирает популярность концепция эксклюзивного бизнеса в противовес инклюзивному

Всё больше российских компаний вливаются в ведение эксклюзивного бизнеса.

Он создан в противовес западной тенденции инклюзивности, которая предписывает делать упор на разнообразие рабочего коллектива и клиентской базы, приоритетное принятие на работу меньшинств и угнетаемых социальных групп.

Новая концепция прямо противоположна западному аналогу – она предписывает не брать на работу сомнительных или потенциально небезопасных личностей. По словам одного из авторов идеи, основателя рыбопромышленного холдинга «Русская креветка» Евгения Соловьёва, принципы эксклюзивного бизнеса можно сформулировать во фразе: «Никаких цыган, трансвеститов и наркоманов».

На самом деле, добавляет бизнесмен, список лиц, подвергаемых эксклюзии, то есть не приветствуемых в качестве сотрудников или клиентов, гораздо шире. Его для себя определяет каждый из участников ассоциации, исходя из своих взглядов – к примеру, религиозные предприниматели могут отвергать атеистов или иноверцев. Среди отторгаемых также встречаются жители ближнего зарубежья, носители определённых болезней или видов инвалидности, судимые, несудимые, оппозиционеры, альбиносы и так далее.

– Всего мы отвергаем уже порядка 200 категорий населения, и это при том, что в ассоциацию эксклюзивного бизнеса входят всего три десятка компаний, – рассказал Соловьёв. – Чаще всего бизнес не хочет иметь дела с наркоманами, извращенцами, инородцами, гуманитариями, судимыми за воровство, петербуржцами… А, я уже говорил про наркоманов. Итого пять категорий, которые отвергаются практически всеми нашими участниками.

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