Индикаторы экономических настроений (ESI и EEI) в зоне евро продемонстрировали негативную динамику в августе

Индикаторы экономических настроений (ESI и EEI) в зоне евро продемонстрировали негативную динамику в августе, оказавшись ниже прогнозов и создав подоплеку для обсуждения дальнейших шагов Европейского центробанка (ЕЦБ).

Индекс экономических настроений (ESI) в зоне евро опустился до 93,3 пункта, уступив ожиданиям, которые составляли 93,7 пункта. Этот показатель, минимум с ноября 2020 года, противостоит значению в 94,5 пункта, зафиксированному в июле. В свою очередь, страны Европейского союза также показали снижение ESI до 92,9 пункта по сравнению с 93,5 предыдущего месяца.

ESI рассчитывается путем анализа опросов компаний, представляющих различные сектора экономики, такие как промышленность, услуги, розничная торговля, строительство и потребители. Отметим, что значения выше 100 пунктов сигнализируют о росте деловой активности, тогда как показатели ниже этой отметки указывают на снижение активности. В данном случае, снижение индикатора связано с двумя основными факторами: более жесткой политикой ЕЦБ и продолжающейся высокой инфляцией.

Наибольший спад наблюдается в крупнейших экономиках Европы. Во Франции индекс снизился с 93,9 до 91,4 пункта, в то время как в Германии этот показатель упал с 91 до 88,6. В Испании, напротив, наблюдается положительная динамика – индекс вырос с 100,9 пункта в июле до 102,4 пункта в августе. Также стоит отметить улучшение показателя в Польше, где ESI составил 95,5 пункта после 94,3 пункта в предыдущем месяце.

Касаясь индикатора ожиданий занятости (EEI), он также снизился в августе. В зоне евро значение составило 102,1 пункта, что ниже 103,4 пунктов в июле. Аналогично, в ЕС EEI упал с 102,7 до 101,7 пункта. Эврокомиссия подчеркивает, что самые пессимистичные оценки относительно занятости были получены от компаний в секторах услуг, строительства и розничной торговли, тогда как самые оптимистичные – от промышленных предприятий.

Подобные тенденции в экономике, особенно в промышленном секторе, уже ранее наблюдались согласно данным от S&P Global. Однако настоящее время еще не позволяет говорить о восстановлении деловой активности. Индекс PMI, который оценивает активность в промышленности, продолжает оставаться в отрицательной зоне (ниже отметки в 50 пунктов), но все же вырос в августе с 42,7 до 43,7 пункта. Композитный индекс менеджеров по закупкам также свидетельствует о общем снижении активности в зоне евро, составив 47 пунктов в августе против 48,6 в июле.

Аналитики Trading Economics отмечают, что в данной обстановке, ЕЦБ может приостановить свою политику повышения ставок. В ING Bank подчеркивают, что хотя индикаторы ослабления пока сохраняются, инфляция в еврозоне остается высокой. Они прогнозируют продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре. Важную роль в принятии решения регулятором может сыграть информация об уровне инфляции в Европе за август.